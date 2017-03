Advogado pega 15 meses de prisão por pedidos falsos de asilo

Robert DeKelaita foi considerado culpado de falsificar aplicações tendo como base alegações falsas de tortura e perseguição religiosa

Na quarta-feira (22), um ex-advogado de imigração, conhecido por defender sírios e iraquianos cristãos, foi condenado a 15 meses de detenção numa prisão federal por falsificar aplicações de pedido de asilo tendo como base alegações falsas de tortura e perseguição religiosa. Negando ao réu Robert DeKelaita o pedido de liberdade condicional, o Juiz Matthew Kennelly disse que o esquema que durou uma década tem um “efeito dominó” que compromete a confiança pública no sistema migratório do país.

“Nós estamos vendo agora”, disse Kennelly. “Quando as pessoas não confiam no sistema; é muito mais fácil seguir atalhos ou ignorá-lo”.

Ainda assim, a sentença do magistrado está abaixo dos 3.5 anos de detenção pedidos pelos promotores públicos, que argumentaram que DeKelaita era um manipulador mestre do processo que se baseia na verdade.

“Ele aprendeu as falhas e brincava com elas, encaixando cuidadosamente as suas mentiras ao o que ele sabia que as autoridades de asilo buscavam, combinando essas mentiras com artigos da mídia de eventos reais nos países natais (de seus clientes”, alegaram as promotoras públicas Andrianna Kastenek e Lindsay Jenkins.

Kennelly disse considerar o caso uma “bolsa mixta”, especialmente com relação aos motivos do ex-advogado. Ele não pareceu ter enriquecido com o esquema ou cobrou em excesso os clientes. No fim, parece que ele simplesmente “decidiu fazer o que fosse necessário para que essas pessoas entrassem no país”, comentou o juiz.

“Eu não tenho certeza se é agravante ou menos sério”, disse Kennelly. “Talvez, seja ambos”.

DeKelaita, de 54 anos, morador em Glenview (Illi.), foi considerado culpado ano passado com relação à acusação de conspirar para cometer fraude nos pedidos de asilo, apresentar declarações falsas ao governo para obter asilo, mentir nas aplicações de asilo e persuadir o cliente a mentir. Entretanto, Kennelly reverteu todos os vereditos, menos a acusação de conspiração tendo como base detalhes técnicos. O juiz disse na audiência que a sentença determinada por ele seria a mesma se todas as condenações fossem mantidas.

O ex-advogado foi acusado em setembro de 2014 der aceitar dinheiro para apresentar informações falsas visando beneficiar clientes estrangeiros e os ensinar como mentir durante as entrevistas junto ao Departamento de Cidadania & Serviços Migratórios (USCIS), que é subordinado ao Departamento de Segurança Nacional (DHS).