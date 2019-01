Advogados de imigração criticam atrasos na cidadania e green cards

O tempo médio nacional de espera pela naturalização era de 5.6 meses no ano fiscal de 2016 e já no ano fiscal de 2018 foi de 10.2 meses

Na quarta-feira (30), advogados de imigração criticaram os atrasos no processamento dos pedidos de cidadania, green cards e outros benefícios de imigração. A Associação Americana de Advogados de Imigração (AILA) informou que os tempos de espera quase dobraram em um período de 4 anos, enquanto o número de pedidos de imigração subiu pouco.

“Em todo o país, esses atrasos estão prejudicando famílias, populações vulneráveis e empresas que dependem do tempo”, comunicou a AILA em um relatório. A entidade reúne mais de 15 mil advogados de imigração e professores de Direito.

Os advogados disseram que o Serviços de Cidadania & Imigração (USCIS), que é patrocinado pelas tarifas cobradas nas aplicações, está se afastando do foco de servir os imigrantes e se tornando “um terceiro órgão de vigilância da imigração do DHS (Departamento de Defesa Nacional)”.

A AULA pediu mais supervisão do Congresso e maior transparência.

Um porta-voz do USCIS disse que a agência abriu 3 novos escritórios de campo e expandiu outros 10 em um esforço para acelerar o processamento de pedidos de naturalização e outros benefícios. O quadro de funcionários cresceu 38% nos últimos 5 anos.

“A verdade é que, embora muitos fatores relacionados ao caso de um indivíduo possam afetar o tempo de processamento, as esperas costumam ocorrer devido a tarifas de aplicação mais altas, em vez de processamento lento”, disse o porta-voz Michael Bars.

Entretanto, a AILA, que analisou dados de 2014 a 2018, apontou para um relatório de 2018 do DHS mostrando que o acúmulo de casos no USCIS dobrou durante o ano fiscal de 2017, apesar do volume de aplicações ter aumentado somente 4%. Os representantes do AILA disseram que o tempo médio nacional de espera pela naturalização era de 5.6 meses no ano fiscal de 2016 e já no ano fiscal de 2018 foi de 10.2 meses. Jason Boyd, um dos advogados analistas de imigração, alertou que a necessidade de reformas é urgente.