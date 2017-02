Advogados denunciam agentes do ICE que “mentem” para imigrantes

Os agentes dizem ser policiais locais para ter acesso ao interior de residências e deter imigrantes indocumentados para deportação



Duração a sucessão de batidas ocorridas em fevereiro em vários estados nos EUA pelo Departamento de Imigração (ICE), um grupo de agentes em Los Angeles (CA) foi à casa de um homem que recebeu ordem de deportação.

“Bom dia, polícia”, anunciou um agente ainda de madrugada.

Um homem abriu a porta, instantes depois. “Bom dia, como você está? Eu sou um policial. Nós estamos realizando uma investigação”, disse o agente.

A conversa, gravada em vídeo e divulgada pelo ICE parecia rotina, entretanto, reiniciou o antigo debate entre advogados de imigração e ativistas, que consideraram a cena antiética e, em alguns casos, ilegal. A tática é usada pelos agentes do ICE há muitos anos para enganar as pessoas e fazer com que elas revelem o paradeiro de familiares e conhecidos.

O uso de tal tática, conforme críticos, é particularmente chocante em cidades com massiva presença imigrante como Los Angeles e San Francisco (CA), onde a polícia e políticos vêm tentando há várias décadas distinguir seus policiais dos agentes federais de imigração. As autoridades tentam convencer os imigrantes indocumentados que eles podem interagir com a polícia local sem receio de deportação. O anúncio do Presidente Donald Trump de que planeja aumentar o número de detenções para a deportação fez com que os ativistas temessem a popularização da prática de enganar os indocumentados.

“Há algo basicamente injusto sobre o fato de o ICE explorar a imagem das polícias locais e estaduais, quando elas tentam aumentar a segurança pública incentivando a confiança dos imigrantes nos órgãos de segurança”, disse Frances Miriam Kreimer, advogada sênior do Dolores Street Community Services em San Francisco.

Kreimer está acionando judicialmente a legalidade da tática que os agentes do ICE usaram para prender um cliente, o qual foi informado pelos agentes que eles eram policiais investigando um crime. Internamente, a tática é permitida e encorajada pelas autoridades migratórias, que a descreve em manuais e notas como uma “ferramenta eficaz” sobre como e quando efetuar uma prisão.

Virgínia Kice, porta-voz do ICE, evitou comentar o uso da tática, alegando que o órgão não comenta as técnicas usadas pelos agentes por questões de segurança e a eficácia de suas operações. As táticas que os agentes usam, disse ela através de um comunicado, “são consistentes com a autoridade concedida a eles conforme lei federal e de acordo com a Constituição”.

Se passar por outra pessoa e enganar são utilizados em todos os níveis do cumprimento das leis. Os tribunais têm mantido o direito da polícia, até certo ponto, enganar suspeitos durante investigações e interrogatórios. Entretanto, o uso de tais táticas pelos agentes de imigração é mais complicado.

Não há nada de ilegal sobre os agentes do ICE simplesmente se identificarem como policiais enquanto estão em frente à porta de entrada da casa de alguém. Entretanto, eles geralmente não carregam um mandado de busca ou prisão quando tentam deter alguém sob a suspeita de estarem ilegalmente nos EUA. Sem um mandado, os agentes não podem forçar a entrada na casa de alguém e, ao invés disso, devem receber o consentimento de um adulto para entrar. Em alguns casos em que os agentes do ICE mentiram para poder entrar e, então, prenderem alguém, os advogados argumentaram com sucesso que a mentira viola as proteções contidas na Constituição.

Na batida migratória realizada em Los Angeles nesse mês, o vídeo divulgado pelo ICE não mostra os agentes se identificando como policiais para entrar nas casas ou se alguém foi detido como resultado da operação. O Immigrant Defense Project & Center for Constitutional Rights, em conjunto com outros grupos de ativistas, tem documentado dezenas de prisões nos últimos anos nas quais testemunhas ou pessoas detidas dizem que os agentes do ICE mentiram quando procuravam indivíduos para deportação.