Aeroporto de Newark é o 1º em atraso de voos no país

Especialistas acreditam que os aeroportos na região metropolitana de Nova York lidam com um volume muito maior para o que foram construídos

Ao longo de 2016, o Aeroporto Internacional de Newark totalizou 431.595 decolagens e aterrissagens, entretanto, nem todas elas no horário marcado. O aeroporto apresentou mais atrasos nas decolagens que qualquer outro nos EUA, com somente 3 entre 4 voos ocorrendo no horário marcado, segundo a pesquisa governamental que monitora os aeroportos mais movimentados do país.

A porcentagem no atraso de aterrisagens foi a mesma, mas o Aeroporto de LaGuardia em Nova York apresentou resultados ainda piores, pois somente 71.9% das chegadas ocorreram no horário. De fato, todos os 3 aeroportos na região metropolitana de Nova York ficaram quase em último lugar entre os 29 mais movimentados dos EUA, revelou a análise.

“Um fator inquestionável é que se trata do espaço aéreo mais movimentado mundo”, disse Robin Sobotta, da Embry-Riddle Aeronautical University em Prescott (Ariz.). “Qualquer outro tipo de atraso, mudança ou condição climática pode realmente pôr esses aeroportos em desvantagem no que diz respeito ao cumprimento do horário”.

O especialista em viagens George Hobica, fundador da Airfarewatchdog.com, disse que o Aeroporto de Newark é afetado em particular pela atuação da United Airlines, a maior companhia aérea que atua no local, que por si só já enfrenta problemas no cumprimento dos horários.

“Todos os aeroportos na região de New York City estão operando acima da capacidade para que foram construídos”, disse ele.

A atuação com relação ao tempo tem como base a saída ou chegada ao portão em até 15 minutos do tempo marcado. Isso significa que, caso a aeronave decole ou chegue em até 14 minutos e 59 segundos do horário marcado, isso não é considerado atraso. Assim que o relógio marcar 15 minutos, já é atraso.

O Aeroporto Internacional de Salt Lake City, em Utah, liderou a lista entre os que apresentam índices menores de atraso, ou seja, mais de 87% das decolagens e aterrisagens ocorreram no horário. Nacionalmente, a causa de atrasos em 2016 foi devido ao cancelamento de voos ou problemas no controle da companhia aérea. Esses problemas incluem manutenção, tripulação, armazenamento de bagagem, abastecimento ou aviões que chegam atrasados de outros aeroportos. Os problemas com o controle do tráfego aéreo totalizam 24% de todos os atrasos.

Especialistas especulam que a região metropolitana de Nova York é um dos corredores aéreos mais complexos do mundo, onde os controladores de tráfego que lidam com os aeroportos internacionais de Newark Liberty, LaGuardia e Kennedy enfrentam diariamente o excesso de fluxo nas chegadas e partidas.