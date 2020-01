Aeroporto JFK sai da lista dos mais movimentados do mundo

O principal aeroporto da cidade de Nova York caiu da lista dos 20 centros mais visitados no planeta

O Aeroporto Internacional John F. Kennedy caiu da lista dos aeroportos mais movimentados do mundo. Em 2019, os aeroportos asiáticos lideraram o crescimento mundial das viagens aéreas, de acordo com um relatório publicado segunda-feira (20).

O principal aeroporto da cidade de Nova York não aparece na lista preliminar dos 20 aeroportos com mais passageiros em 2017. O JFK caiu pelo menos cinco pontos depois de ocupar o 16º lugar em 2016, quando atraiu 59,1 milhões de viajantes.

O Aeroporto Internacional Indira Ghandi, em Nova Délhi, na Índia, caiu do 22º lugar para superar o JFK no 16º, com 63,4 milhões de passageiros. Os aeroportos indianos e chineses estão entre os maiores responsáveis pelo aumento de 6,6% no número de viajantes que voaram no ano passado, segundo o Conselho Internacional dos Aeroportos (ACI).

“Os aeroportos do mundo continuam a ser um elo vital no efeito multiplicador econômico que a aviação proporciona e o papel que ela desempenha como facilitador do crescente comércio global”, disse Angela Gittens, diretora geral da ACI World, em comunicado.

O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta voltou a liderar a lista com 103,9 milhões de passageiros. Pequim, Dubai, Tóquio e Los Angeles ocuparam os 5 primeiros lugares na lista.

O JFK ainda é popular entre os viajantes do mundo, segundo a ACI. O aeroporto atraiu 32,4 milhões de passageiros internacionais em 2019, ou seja, o suficiente para mantê-lo na 19ª posição no total de tráfego internacional de passageiros.

Aqui está a lista completa, na ordem, dos 20 aeroportos mais movimentados do mundo em 2017, de acordo com o Conselho Internacional de Aeroportos: Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, Atlanta, EUA, Aeroporto Internacional da Capital Pequim, Pequim, China, Aeroporto Internacional do Dubai, Dubai, Emirados Árabes Unidos, Aeroporto Internacional de Tóquio (Haneda), Tóquio, Japão, Aeroporto Internacional de Los Angeles, Los Angeles, EUA, Aeroporto Internacional O’Hare, Chicago, EUA, Aeroporto de Heathrow, Londres, Reino Unido, Aeroporto Internacional de Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Aeroporto Internacional de Pudong, Xangai, China, Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, Paris, França, Amsterdam Airport Schiphol, Amsterdã, Holanda, Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth, Dallas, EUA, Aeroporto Internacional Atatürk de Guangzhou Bai Yun, Guangzhou, China, Flughafen Frankfurt/Main, Frankfurt, Alemanha, Aeroporto Internacional de Atatürk, Istambul, Turquia, Aeroporto Internacional Indira Ghandi, Nova Deli, Índia, Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta, Jacarta, Indonésia, Singapore Changi Airport, Singapura, Singapura, Aeroporto Internacional de Incheon, Incheon, República da Coréia e Aeroporto Internacional de Denver, Denver, EUA.