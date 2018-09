Agência de viagens brasileira oferece pacotes à Terra Santa

Em 2016, a Francine’s Travel tornou-se operadora, portanto, oferecendo tarifas mais baratas para voos a Israel

Comprar um belo apartamento ou um carro do ano pode fazer-lhe sentir-se mais rico; entretanto, riqueza mesmo alimenta a alma, e esta riqueza será eternamente sua. Ao longo de mais de 20 anos, esta tem sido a missão da Francine’s Travel, no bairro do Ironbound, em Newark. Alimentar a alma dos milhares de clientes conquistados nesta trajetória.

“Ja levamos queridos clientes para as mais diversas partes do mundo: Brasil, Europa, Ásia, África, Américas”, disse Francine Melo, fundadora da agência de viagens. “Neste momento, nossa ‘menina dos olhos’ é o projeto de levar 1 mil passageiros por ano a Israel. Acabamos de iniciar este projeto. Nosso primeiro grupo sai dia 24 de setembro e o segundo no dia 12 de novembro deste ano”.

Em 2016, a Francine’s Travel tornou-se operadora, portanto, oferecendo tarifas (tarifas de acordo) mais baratas para voos a Israel. Na sexta-feira (14), foi realizado o coquetel de confraternização entre os passageiros, entrega de bilhetes, vouchers de seguro, hotel e roteiro dia-a-dia para a caravana de segunda-feira (24).

“Foi um sucesso e um prazer inenarrável ver a alegria e expectativa de cada um. Tudo isto está sendo possível depois de conseguirmos nossa licença de operador de turismo e longas negociações com fornecedores como companhias aeras, hotéis, operadoras de seguros e receptivo”, relatou Francine.

“Nós estamos prontos para nos tornarmos ‘A AGENCIA’ com excelência em atendimento no seguimento turismo seja lazer, corporativo, educacional e religioso”, acrescentou.

No segmento religioso, já se tornou tradicional a visita a Israel, onde os turistas podem visitar os locais sagrados citados no Novo e Antigo Testamentos, Via Sacra, igrejas históricas, Santo Sepulcro, nadar no Mar Morto, batizar-se no Rio Jordão, Jerusalém, entre outros. Além disso, a Terra Santa é um país milenar, mas que combina o histórico com o moderno, portanto, oferecendo opções de lazer para todos os gostos e idades. Israel é desses destinos onde se pode passar um mês vendo atrações sem repetir nenhuma delas. O país tem dimensões muito pequenas e em apenas 5 horas é possível atravessar todo o território de norte a sul e em uma hora de leste a oeste. Isso torna irresistível querer conhecer várias regiões e cidades em uma mesma viagem. E é exatamente isso que muita gente faz: Viajar pelo país todo!

E não há porque se limitar a Jerusalém. Israel oferece várias outras atrações imperdíveis em regiões como Tel Aviv, Cesarea Marítima, Galileia, Haifa, Nazaré, balneário de Eilat, o Deserto da Judeia, os arredores do Mar Morto e os territórios palestinos de Belém e Jericó, especialmente interessantes para quem faz turismo religioso. Prepare-se para organizar uma bela viagem ou, caso este não seja o seu forte, contatar um guia com roteiro prontinho!

. Caravanas à Terra Santa:

Na segunda-feira (24), uma caravana liderada pelo Pastor Tinoco seguirá para Israel. Entre 13 a 21 de novembro, os Padres Adauto e Ézio, também com o apoio da Francine’s Travel, realizarão uma caravana à Terra Santa. O pacote de viagem custa US$ 2.950 por pessoa, com pagamentos mensais a partir de US$ 500, e inclui hotel, passagem aérea saindo de Newark, ônibus, café da manhã e jantar. Há poucas vagas.

Com duas décadas de experiência no ramo, Francine frisou que não faltam motivos para viajar. “Nós estamos muito ansiosos pela solicitação de cada um de vocês que queira somente visitar a família em seu país de origem, realizar o sonho de se casar no Caribe, realizar a festa de Sweet Sixteen de sua filha na Disney, uma festa de aniversário em um cruzeiro ou renovar votos de casamento na Terra Santa. Somente para citar alguns dos sonhos que podemos ajuda-los a realizar”, convidou.