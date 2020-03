Agências do MVC permanecem fechadas ao público por mais 2 semanas em NJ

A sede do Departamento de Veículos Automotores e New Jersey e serviços on-line continuarão atendendo a população

Na sexta-feira (27), a administradora-chefe da Comissão de Veículos Motorizados de New Jersey (DMV), Sue Fulton, anunciou que o fechamento de todas as instalações da agência, testes de direção e inspeções feitos pela Comissão de Veículos Motorizados de New Jersey serão suspensos até segunda-feira, 12 de abril. A medida visa impedir a propagação do coronavírus no Estado Jardim.

Fulton detalhou que outras operações da Comissão continuam, através de envios on-line de clientes e de outras funções, incluindo as que dão apoio ao transporte comercial essencial para manter a cadeia de suprimentos (alimentos, remédios e outros produtos) em movimento durante a crise de saúde provocada pelo coronavírus (Covid-19).

No entanto, disse ela, outras operações, como testes de direção, aproximam as pessoas umas das outras, além do recomendado pelas diretrizes de saúde pública.

“Não podemos ter multidões como as que são atraídas para nossas agências durante uma pandemia”, relatou Fulton. “A saúde de nossos funcionários e clientes têm prioridade”.

“Felizmente, expandimos nossos recursos on-line no ano passado e muitos de nossos clientes podem cuidar de seus negócios dessa maneira”, disse ela. “Na maioria dos casos, você pode renovar sua carteira de motorista, substituir uma carteira perdida, alterar seu endereço, renovar seu registro e outras transações através do nosso portal on-line fácil de usar”.

Ela também enfatizou que o requisito federal de ID REAL foi prorrogado por mais um ano, outubro de 2021, para que os motoristas e portadores de ID não sentissem pressão a esse respeito.

“A segurança de nossos cidadãos é primordial e usaremos todos os meios à nossa disposição para garantir que eles sejam protegidos”, disse Fulton.

Trabalhando com o Governador Phil Murphy, ela ordenou o fechamento inicial das filiais do MVC entre 17 a 30 de março. Devido ao aumento de casos de coronavírus nos EUA e New Jersey tendo o 2º maior número de casos no país, foi determinado que continuaria o fechamento do órgão até pelo menos 12 de abril.