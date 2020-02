Agente do ICE atira em 2 irmãos desarmados em batida no Brooklyn (NY)

A bala atravessou a mão de um dos irmãos e atingiu a bochecha do outro, segundo testemunhas

Na quinta-feira (6), um agente federal do Departamento de Imigração (ICE) atirou em 2 irmãos desarmados, um no rosto, enquanto tentava prender um imigrante sem documentos no Brooklyn (NY), disseram autoridades e testemunhas. Dois agentes, portando uma ordem de deportação, estavam retirando um homem de uma casa na W. 12th St., nas proximidades de Quentin Road, em Gravesend, por volta das 8:15 da manhã, quando o incidente ocorreu.

Quando o irmão do homem tentou intervir, um tiro foi disparado, detalharam as autoridades. A bala atravessou a mão de um dos irmãos e atingiu a bochecha do outro, segundo fontes. Durante o caos, o homem ferido no rosto voltou correndo para casa e se barricou por dentro, entretanto, depois se rendeu, relataram fontes.

Um vídeo mostra uma vítima lutando com os dois agentes, xingando-os em espanhol, quando um agente usando um capuz cinza claro e um chapéu o atinge com um “Taser”, enquanto ele está encostado em um carro. Um segundo depois, o tiro foi disparado, disseram testemunhas.

Uma fonte policial disse que os dois homens feridos estavam desarmados, mas o homem baleado na mão estava segurando algo quando foi atingido.

“Vimos pessoas na rua tentando algema-lo”, disse uma testemunha que não quis ser identificada. “Havia muita gente envolvida. A próxima coisa que sei é que houve esse estampido alto”.

“Ouvi um tiro e corri”, acrescentou. “Eu não sabia se mais tiros seriam disparados”.

Depois que todos se esconderam, a filha da mulher olhou para cima e viu os agentes prestando assistência médica a um dos homens feridos.

“A pessoa estava deitada no chão com uma toalha na cabeça, sangrando profusamente”, disse ela.

O homem que os agentes da ICE procuravam foi detido pela polícia de Nova York por dirigir com uma placa de carro forjada de Connecticut no início da semana, disseram fontes. O ICE tomou conhecimento do incidente e começou a tomar medidas para deportá-lo.

O imigrante sem documentos foi alvo de uma investigação de violência doméstica em 2016, mas não estava no radar da polícia até que ele foi parado com a placa forjada, disseram fontes.

Uma das vítimas foi levada às pressas para o Hospital Maimonides em estado grave e deve sobreviver, disseram autoridades. Não ficou claro imediatamente se o outro irmão foi tratado no local ou precisou de mais cuidados médicos.

O Departamento de Segurança Interna (DHS), que supervisiona o ICE, não comentou o incidente.