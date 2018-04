Agente do ICE brasileiro prende 2 conterrâneos na Flórida

Os amigos Rodrigo Pinheiro Aby Aly e Renato Torres retornavam para casa depois de participarem de uma partida de futebol

Após participarem de uma partida de futebol, os amigos Rodrigo Pinheiro Aby Aly e Renato Torres retornavam de carro para casa, quando foram parados por agentes do Departamento de Imigração (ICE) em Pompano Beach (FL). Entretanto, como os brasileiros não possuíam carteira de motorista, foram imediatamente detidos pelas autoridades.

Albamar Aby Aly, esposa de Rodrigo, concedeu uma entrevista ao jornal AcheiUSA, na qual suspeita que ele já estava sendo monitorado pelo ICE e tenha sido vítima de denúncia. Ela detalhou que o agente de imigração que deu ordem de prisão a Rodrigo e Renato também era brasileiro.

Segundo Albamar, que é cidadã americana, os problemas do marido teriam começado em Massachusetts em 2012. Na ocasião, Rodrigo foi acusado de ser cúmplice de um crime praticado por um conterrâneo no Brasil. Ainda conforme ela, a juíza encerrou o caso porque o casal teria conseguido provar a inocência de Aly. Apesar de ser cidadã, ela relatou que não conseguiu legalizar o esposo, com quem é casada desde 2010, porque, durante o julgamento, o passaporte de Rodrigo foi confiscado pelas autoridades. Sem o documento não é possível aplicar para a isenção (waiver) que beneficia determinados imigrantes que entraram clandestinamente pela fronteira dos EUA e México.

Atualmente, Rodrigo está detido no Glades County Detention Center em Fort Myers (FL) e a esposa contratou um advogado de imigração para representa-lo no caso. O paradeiro do amigo ainda não é conhecido.

. Campanha beneficente:

Para pagar os honorários cobrados pelo advogado, no domingo (22), Albamar e vários amigos realizarão a venda caldos variados e um torneio de truco na residência do casal, na 625 NW 38 CT, em Pompano Beach (FL). Ela adiantou que também será iniciada uma campanha beneficente online no website GoFundMe.com, além de um bingo.