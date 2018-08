Agente do ICE é acusado de estuprar 2 mulheres

John Jacobs Olivas pode ser sentenciado à prisão perpétua caso seja considerado culpado no tribunal

Na quarta-feira (15), um agente do Departamento de Imigração (ICE) e do Setor de Investigações do Departamento de Segurança Nacional (HSI), em Riverside (CA), foi preso. Ele é acusado de ter abusado dos direitos civis por molestar sexualmente uma mulher e estuprar 2 vezes outra usando o cargo para coagi-las a não denunciarem os crimes.

O agente John Jacobs Olivas, de 43 anos, morador em Riverside, foi detido por investigadores especiais do FBI e do Setor de Responsabilidade Profissional (OPR) do ICE. O suspeito, que foi preso em decorrência de 3 acusações emitidas por júri federal, na quarta-feira (1), alegou inocência. O réu pagou a fiança de US$ 50 mil e foi liberado enquanto aguarda o início do julgamento marcado para 9 de outubro.

Olivas, que iniciou a carreira no ICE em 2007 e recontratado em setembro de 2015, após ter trabalhado como agente especial do HSI durante pouco mais de 6 anos, teria atacado as duas vítimas em 2012. As acusações alegam que ele tentou estuprar uma das mulheres em janeiro de 2012 depois de deixar claro para ela “que a polícia não acataria nenhuma denúncia que ela fizesse sobre ele devido a posição dele como agente federal de segurança”. O réu teria violado o direito constitucional da vítima à liberdade sem processo duplo, o qual inclui a integridade corporal.

As acusações também alegam que Olivas estuprou outra mulher em setembro de 2012 e novamente em novembro do mesmo ano. Ele teria deixado claro à mulher que a polícia não acataria a denúncia dela em virtude do cargo ocupado por ele.

John enfrenta 3 acusações de privações de direitos conforme exige a lei, sendo que cada uma delas acarreta na sentença máxima de prisão perpétua numa penitenciária federal. Todo réu é considerado inocente até que ele seja oficialmente condenado no tribunal.

O caso contra Olivas está sendo investigado pelo FBI e OPR. As denúncias de abusos podem ser enviadas através da linha direta do FBI: (855) 324-7257.