Agentes do Aeroporto de Newark são acusados de estupro

Tito Catota, Parmênio I. Perez e Michael A. Papagni foram presos na quarta-feira (13)

Três agentes do Departamento de Alfândega e Proteção da Fronteira (CBP) do Aeroporto de Newark estão sendo acusados de atacar colegas de trabalho de forma “fisicamente abusiva e insensível”, segundo as autoridades. Tito Catota, de 38 anos, morador em Lyndhurst, Parmênio I. Perez, de 40 anos, residente em Hawthorne, e Michael A. Papagni, de 32 anos, morador em Staten Island (NY), foram presos na quarta-feira (13). Eles são acusados de abusar fisicamente e intimidar dois colegas de trabalho, disse o Promotor Público Federal William Fitzpatrick.

Os agentes teriam atacado os colegas no topo de uma mesa que os réus denominavam “a mesa do estupro” no interior de um escritório no Terminal C do Aeroporto Internacional de Newark, detalharam as autoridades. Numa ocasião, Papagni, Catota e outros imobilizaram uma das vítimas sobre a mesa, enquanto Perez esfregava a genitália no corpo dela. Em outra, as autoridades alegam que os três indivíduos imobilizaram a segunda vítima sobre a mesa, enquanto se esfregavam numa das pernas dela.

Os agentes e as vítimas estavam vestidos durante os incidentes, detalharam as autoridades.

“Os réus, que eram membros da unidade responsável por identificar contrabandos perigosos e ameaças à segurança nacional, teriam sido submetidos por seus próprios colegas a abusos físicos cruéis, tudo no horário de trabalho no Aeroporto Internacional de Newark”, disse Fitzpatrick. “Esse comportamento deveria ser considerado horrendo em qualquer local, especialmente naqueles dedicados ao cumprimento das leis. Os homens e mulheres trabalhadores que protegem as nossas fronteiras merecem melhor que isso”, acrescentou.

As autoridades começaram a investigar as acusações de abuso no início desse ano, depois que vários agentes comentaram o problema ao canal de notícias WNBC News. As supostas vítimas disseram que os abusos vinham ocorrendo há vários anos.

Caso Papagni, Cotota e Perez sejam considerados culpados, cada uma das duas acusações que pesam sobre eles pode resultar em 8 anos de prisão e US$ 250 mil em multas, segundo as autoridades.