Agentes do ICE quebram vidro de carro para prender imigrante

Florêncio Millan Vazquez recusou-se a sair do veículo e foi arrastado para fora por agentes de imigração em Kansas City

Agentes do Departamento de Imigração (ICE) quebraram a janela de um carro quando tentavam prender um imigrante mexicano, em Kansas City. Os oficiais o arrastaram para fora do veículo na frente da namorada dele e os dois filhos do casal, gerando protestos da parte de um congressista em Missouri.

A ação foi filmada pela namorada do imigrante e postada no Facebook Live. Florêncio Millan Vazquez, de 32 anos, que vive irregularmente nos EUA, e a namorada dele, Cheyenne Hoyt, pediram diversas vezes para ver um mandado judicial de prisão. Depois que os agentes do ICE avisaram que planejavam quebrar o vidro, um deles estraçalha o vidro e outros ajudam a arrastar Vazquez para fora do carro.

“Eu ainda estou em choque”, disse Hoyt chorando à imprensa local. “Você acha que isso nunca acontecerá com a sua família, assim como eu pensava. Você escuta as coisas que o Presidente Trump diz, mas o Vazquez não é um estuprador, não é um assassino ou traficante de drogas. A forma com que eles fizeram na frente das crianças, eles não se importaram”.

Hoyt, que filmou e postou o vídeo, relatou que a família estava à caminho de uma consulta médica para a filha de 7 meses, quando os agentes do ICE bloquearam o carro deles no condomínio em que moram. O oficial perguntou diversas vezes para ver provas de que Vazquez autorizado legalmente a viver nos EUA e disse ao casal que o ICE não precisa de mandato judicial para prender alguém que vive irregularmente no país.

Os agentes devem ter um mandato judicial para prender alguém no interior de uma casa, entretanto, a lei não é muito clara para prisões efetuadas do lado de fora de residências, informou Jessica Piedra, advogada de imigração do Kansas City Metro Alliance.

“É um pouco turvo, uma vez que ele estava no carro dele”, disse Piedra.

Hoyt reconheceu que o companheiro estava irregularmente no país, mas disse que ele é um chefe de cozinha trabalhador e um homem de família que nunca envolveu-se em problemas. As autoridades migratórias disseram que Vazquez reentrou clandestinamente nos EUA duas vezes, após ter sido voluntariamente deportado em 2011 e que ele possui delitos em seu histórico criminal.

No vídeo, o filho de 11 anos do casal pode ser ouvido quando a janela do carro é quebrada e o pai dele é levado. Vazquez pode ser ouvido ao fundo pedindo para dizer adeus ao filho dele. Um agente do ICE nega o pedido.

Durante a coletiva de imprensa realizada na terça-feira (23), vários ativistas defensores dos direitos dos imigrantes alegaram que a polícia de Kansas City comprometeu a confiança da população por ter ajudado o ICE na prisão. O porta-voz do Departamento de Polícia, Jacob Becchina, respondeu que os oficiais locais geralmente apoiam os oficiais federais e estaduais que realizam ações em Kansas City.