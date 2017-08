Agentes encontram 23 indocumentados e 113 quilos de maconha em caminhão

O motorista Comothial Harper foi preso e acusado de transportar imigrantes clandestinos por dinheiro

Na quarta-feira (16), agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam o motorista de um caminhão e um passageiro, após descobrirem 23 imigrantes indocumentados e o equivalente a 115 quilos de maconha escondidos na carroceria do veículo. As prisões ocorreram na Rodovia Interestadual 10 nos arredores da cidade de El Paso (TX) por agentes da Unidade de Investigações do Departamento de Segurança Nacional (DHS).

As autoridades encontraram 18 homens e 2 menores desacompanhados no interior da carroceria, além de 2 mulheres e 1 homem no compartimento usado para dormir na cabine. Três dos imigrantes são naturais da Guatemala e 20 do México. Eles estão sob a custódia federal enquanto aguardam o desenrolar do caso, segundo o ICE.

Além dos imigrantes, os agentes descobriram 115 quilos de maconha no compartimento da cabine.

O motorista Comothial Harper, de 44 anos, residente em Bainbridge (GA), foi preso e acusado de transportar imigrantes clandestinos por dinheiro, conforme as investigações. As autoridades acrescentaram que o passageiro Gerardo Aguilar Roque, de 35 anos, foi detido e acusado de posse ilegal de maconha com o objetivo de distribuição.

Apesar de a carroceria não possuir sistema de refrigeração, todos os imigrantes pareciam estar fisicamente bem. Segundo documentos apresentados no tribunal, os agentes da Força Tarefa de Segurança na Fronteira de El Paso (HSI) encontraram os imigrantes escondidos atrás de caixas no interior da carroceria.

“As pessoas dentro da carroceria ainda tinham uma longa viagem pela frente e nada garante que elas chegariam ao destino vivas”, disse Waldemar Rodriguez, agente especial do HSI em El Paso. “O HSI e seus parceiros na segurança continuarão a trabalhar arduamente para desmantelar as redes de tráfico de seres humanos que atuam na fronteira”.

O canal de TV local KFOX revelou que os agentes descobriram que o caminhão transportava os imigrantes e a droga devido à uma violação de trânsito e uma ordem de prisão. Harper teria recebido entre US$ 3 mil a US$ 5 mil para traficar os imigrantes.

. Outro motorista acusado:

Em um caso similar, o motorista James Matthew Bradley Jr., de 60 anos, é acusado de participar no tráfico que resultou na morte de 10 imigrantes indocumentados encontrados no interior da carroceria do veículo no estacionamento de uma filial do Walmart, em San Antônio (TX). Sete mexicanos e 1 guatemalteco foram encontrados mortos na carroceria em San Antônio sob o forte calor de verão com outras 200 pessoas imprensadas e com dificuldade para respirar através de 2 buracos. Dois imigrantes morreram posteriormente no hospital local. Dois permaneceram hospitalizados, 5 foram entregues às autoridades migratórias e 22 foram mantidos para serem usados como testemunhas no caso.

James enfrenta 5 acusações, incluindo traficar imigrantes por dinheiro resultando em morte; uma acusação que pode levar à pena de morte.