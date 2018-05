Agentes interrogam comediante por brincadeira sobre o ICE

Jake Flores postou piadas “encorajando” matar agentes de imigração

Um comediante do Brooklyn (NY) alega que agentes do Departamento de Segurança Nacional (DHS) “arrombaram” a porta dele depois de uma brincadeira que ele fez envolvendo o feriado mexicano de 5 de maio e o Departamento de Imigração (ICE). O incidente ocorreu após a postagem da brincadeira no Twitter.

“Ok, aqui está como o Cinco de Mayo funciona em 2018”, diz a postagem. “Os brancos estão permitidos a se apropriar culturalmente com a condição de que você ajude a destruir o ICE. Você mata 1 agente do ICE e poderá usar um sombreiro. 2 mortes e você poderá vestir um pancho”.

Flores acrescentou: “A 3ª morte e você poderá desenhar um bigode no rosto com caneta. 5 mortes e você poderá pintar caveiras. Isso segue assim até 100… Depois que você matar 100 agentes do ICE na sua região, você será permitido ser racista e ninguém se importará com isso. Dirija um carro barato, chame as pessoas de ‘costas molhadas’, faça uma tatuagem estranha do chola, que também é um palhaço por algum motivo. Ninguém poderá pará-lo. Você conquistou isso”.

A brincadeira caiu bem entre os seguidores de Flores no Twitter, mas nem tanto para a administração Trump. A secretária de imprensa do ICE, Jennifer Elzea, disse ao Splinter News, da rede de TV Univision, que o órgão descobriu as postagens na rede social e iniciou uma investigação. “O tipo de linguagem expressada; mesmo de forma engraçada e descuidada e irresponsável”, comentou a Secretária. “Potencialmente, isso põe em risco aqueles que juraram cumprir a lei e manter a segurança pública”.

Flores postou a brincadeira às 2 horas da tarde no sábado (12). Conforme as postagens deles posteriores os agentes do DHS invadiram o apartamento dele menos de 1 dia depois, aproximadamente às 9 e meia da manhã, de domingo (13). “O Departamento de Segurança acabou de derrubar a minha porta por causa de uma brincadeira”, postou ele no Twitter. “Todos digam olá, eles (autoridades) estão realmente lendo isso!!!”

O comediante lembrou-se de estar dormindo no sofá quando os agentes chegaram. Ele relatou que haviam 4 deles. “Eu já fui preso muitas vezes, mas não senti que seria isso que eles iriam fazer, pois policiais são aqueles que entram e imediatamente te prendem e demonstram toda essa dominância”, explicou. “esses eram ‘nerds’, rapazes formais. Eles entraram, falaram muito rápido, então eu pensei; ‘eles vão me prender ou não”.

Um dos agentes interrogou Flores sobre as piadas postadas no Twitter; enquanto os outros tiravam fotografias do apartamento. “Então nós tivemos essa conversa e eles deixaram maio claro que nada iria acontecer, mas que estariam de olho em mim; o que é perturbador e alarmante. Talvez eles estejam escutando essa ligação telefônica nessa instante”.

Apesar da investigação do DHS, Flores disse que decidiu manter as brincadeiras postadas no Twitter, alegando que resolveu “não ceder”.