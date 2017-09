Agora é lei! Califórnia aprova proposta “Estado Santuário”

O projeto de lei foi um dos muitos aprovados no último dia da sessão legislativa em 2017

No sábado (16), os legisladores na Califórnia, o estado mais populoso dos EUA, a favor de torna-lo um santuário que proíbe que a polícia pergunte o status migratório das pessoas detidas e limita a cooperação com as autoridades migratórias. O projeto de lei foi um dos muitos aprovados no último dia da sessão legislativa em 2017.

A aprovação põe a Califórnia em oposição às políticas conservadoras apoiadas pela administração Trump e o Congresso controlado pelos republicanos.

Em agosto, o governador republicano de Illinois transformou em lei uma proposta que impede que as pessoas sejam detidas pela polícia local simplesmente por causa do status migratório ou porque possuem ordem de deportação.

. Estado progressista:

Ao longo de junho de 2017, o Departamento de Veículos Auto Motores (DMV) da Califórnia emitiu aproximadamente 905 mil carteiras de motorista graças a Proposta da Assembleia 60 (AB-60). A lei estadual determina que os candidatos ao documento provem somente a identidade e que residem na Califórnia, ao invés do status migratório.

Aprovada em 2013, após mais de 15 anos de luta por parte dos ativistas defensores dos direitos dos imigrantes, a AB-60 tem o objetivo de aumentar a segurança pública e reduzir as penalidades aos imigrantes indocumentados que dirigem. Quando a lei entrou em vigor no início de 2015, tornando a Califórnia o 10º estado a oferecer carteiras de motorista aos imigrantes indocumentados, a resposta foi tamanha que dobrou as expectativas iniciais.

Desde então, o ritmo na emissão dos documentos tem diminuído consideravelmente. O DMV emitiu cerca de 11 mil carteiras sob a AB-60 em junho, o índice mais baixo desde que o programa foi lançado. Foram emitidas aproximadamente 83 mil documentos na primeira metade de 2017, um pouco mais que em março de 2015, quanto o total mensal atingiu o pico de 76 mil. A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos, com cerca de 24 milhões de habitantes.

Um estudo realizado pela Universidade Stanford e divulgado em abril revelou que graças a lei a lei ocorreu a redução em 7% de acidentes nos quais os motoristas fogem do local em todo o estado, durante o 1º ano. Os apoiadores do programa também especulam que ele também possa ser responsável pelo aumento na doação de órgãos.

No dia em que as autoridades na Califórnia implantaram a controversa lei que permite aos imigrantes indocumentados no estado obter a carteira de motorista, as filiais do Departamento de Veículos Auto Motores (DMV) lotaram de estrangeiros ansiosos para aproveitar a oportunidade. Dois anos após a vigência da lei AB-60, em 1 de janeiro de 2015, calcula-se que 806 mil indocumentados obtiveram a carteira de motorista, segundo estatísticas do DMV. Somente em novembro, 14 mil documentos foram emitidos no estado mais populoso dos EUA.