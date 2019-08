Água: Troca de tubulação de chumbo em Newark custará US$ 120 milhões

A liberação da verba pelo Condado de Essex permitirá que a substituição de todas as tubulações residenciais ocorra em até 2.5 anos

A cidade de Newark (NJ) receberá o empréstimo de US$ 120 milhões para resolver o problema da contaminação da água por chumbo em menos de 3 anos, informaram as autoridades na segunda-feira (26). O programa é resultado da pressão crescente por parte da população e a atenção nacional que o problema vem recebendo.

Acompanhado do Governador Phil Murphy, o Prefeito Ras Baraka e outros oficiais, o diretor executivo do Condado de Essex, Joseph DiVincenzo Jr., anunciou que o Condado emitirá ações para trocar mais rapidamente os 18 mil encanamentos velhos que liberam chumbo no abastecimento de água na região. As tubulações de chumbo em Newark, que conectam as residências as linhas abastecedoras subterrâneas, serão substituídas agora entre 2 a 2.5 anos, ao invés de ao longo de uma década.

“Esse desafio era importante demais para ser ignorado e eu fico feliz que o Essex é capaz de ajudar”, disse DiVincenzo.

A verba acelerará o tempo do plano original de US$ 75 milhões, o qual estava agendado para durar 8 anos e começou em março. Até o momento , 770 tubulações foram trocadas, segundo a Prefeitura de Newark.

“Eu não quero esperar esse tempo todo”, disse DiVincenzo. “Eu quero que essa solução de longo prazo ocorra o mais cedo possível”.

Com a verba nova do Condado, Baraka disse que a substituição das tubulações de chumbo será inteiramente grátis para os proprietários de imóveis. Conforme o programa original, os donos dos imóveis teriam que pagar até US$ 1 mil cada.

“Com esse dinheiro novo, nós estamos antecipando que ninguém tenha que pagar nada para ter seu encanamento de chumbo substituído”, comentou Baraka, acrescentando que as centenas de proprietários de imóveis que já tiveram suas tubulações trocadas não serão cobrados pelo serviço.

O Essex County Improvement Authority (ECIA) emitirá as ações sem custos para os contribuintes do Condado. O Essex County Freeholders, o Conselho Municipal de Newark e o Conselho de Comissários do ECIA votação na ordenança ainda nessa semana. Caso aprovada, a verba estará disponível até o outono. Newark pagará ao Condado US$ 6.2 milhões anualmente durante 30 anos. Baraka, entretanto, adiantou que os impostos prediais de Newark não serão aumentados para quitar as ações, pois ele tentará obter verba federal e estadual para quitar o débito.

O Deputado Federal Donald Payne Jr. (D-10º Distr.) disse que se consultou com o Deputado Federal Dan Kildee de Michigan, que representa Flint, para tentar obter verba federal para Newark. “Eu não estou comendo do zero. Eu tenho um programa que funcionou”, comentou. “Houveram dólares federais que destinados a Flint durante esse período e eu estou tentando fazer o mesmo para Newark”.

A verba de US$ 120 milhões será acrescentada aos US$ 12 milhões que o estado já liberou para a 1ª fase do programa, totalizando US$ 132.2 milhões.

. Água mineral grátis:

A água fornecida em Newark é imprópria para o consumo de pessoas e animais, inclusive para cozimento de alimentos. Por conta disto, a Prefeitura está disponibilizando água mineral gratuitamente para os residentes na cidade, no 110 William St., Newark (NJ). Para retirar uma caixa, é necessário levar um documento com foto e um comprovante de residência em seu nome.

Autoridades municipais têm se reunido para tentar abreviar para 2 anos a substituição da canalização total da cidade para eliminar a contaminação por chumbo, que é extremamente nocivo à saúde. A previsão inicial para normalizar o abastecimento havia sido calculada em 10 anos. Até o momento, foram substituídos os encanamentos apenas 770 linhas, mas isto representa muito pouco para as 18 mil residências na maior cidade de New Jersey e 3ª mais antiga dos EUA.