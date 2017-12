Al Green diz que forçará voto para impeachment de Trump

A tentativa do Deputado Federal certamente enfrentará a oposição de todos os republicanos no Congresso

Na quarta-feira (6), um democrata liberal pôs a Câmara dos Deputados no rumo de uma possível votação do impeachment do Presidente Donald Trump; uma tentativa fadada ao fracasso e que gerou oposição de membros do próprio partido.

“Amigos, quer gostemos ou não, nós agora temos um intolerante na Casa Branca que incita o ódio e hostilidade”, disse o Deputado Al Green (D-TX) em uma carta entregue aos colegas de partido na terça-feira (5), explicando a proposta. “A questão não é se temos um intolerante como presidente. A questão é: O que nós iremos fazer sobre isso?”

Green disse que apresentará a resolução dele na quarta-feira conforme a regra que exige que a Câmara vote no assunto em até 2 dias. Caso ele siga os procedimentos apropriados, os republicanos realizarão uma votação, eventualmente matando a proposta na primeira série de votos na Câmara na quarta-feira, disse um ajudante da liderança do Partido Republicano (GOP).

A tentativa de Green certamente enfrentará a oposição de todos os republicanos, que formam a maioria na Câmara dos Deputados.

A líder da minoria Nancy Pelosi (D-CA) está entre os muitos democratas que também se opõem à ideia. Com o conselheiro especial Robert Muller e os comitês do Congresso investigando as conexões entre a Rússia e campanha de Trump em 2016, Pelosi disse que qualquer tentativa de impeachment deve esperar até que apareça qualquer evidência de um delito que resulte em impeachment.

Outro motivo o qual os democratas se opõem aos planos de Green é o risco de enfurecer muitos dos eleitores do partido que são ferrenhamente contra Trump.

Alguns democratas tentaram convencer Green a desistir do plano. Eles fizeram a mesma coisa em outubro, quando ele propôs uma resolução similar, mas nunca exigiu a votação dela. A nova resolução de 8 páginas acusa o Presidente de “delitos graves”, como o “dano à sociedade americana e injúria contra o povo dos Estados Unidos”.

Os artigos do impeachment citam incidentes incluindo a defesa de Trump dos manifestantes depois que uma manifestação realizada por suprematistas nesse ano acabou em confusão e na morte de uma opositora em Charlottesville (VA), o compartilhamento de vídeos contra o Islamismo postados online por um grupo extremista britânico; os esforços deles de banir os imigrantes muçulmanos e a oposição dele em deixar que indivíduos transexuais sirvam nas Forças Armadas.