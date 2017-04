Alcione faz show extra em Newark nesta quinta-feira

A cantora se apresentará no restaurante Delícias de Minas no sábado (22), com ingressos esgotados, e na quinta-feira (27)

Na véspera de seu primeiro show em Newark, a cantora Alcione participou de uma coletiva de imprensa no salão de eventos do restaurante Delícias de Minas, em Newark. O evento contou com a presença de profissionais da mídia local e ela citou detalhes de sua carreira de 45 anos. Mais magra e bem disposta, Alcione também mencionou o cateterismo a que foi submetida, após sofrer recentemente problemas cardíacos.

Durante a entrevista, a cantora disse que “será um prazer cantar em New Jersey”. Ela se apresentou no local na noite de sábado (22), com ingressos esgotados, e na quinta-feira (27). Alcione lembrou que, desde pequena, graças ao pai policial e integrante da banda de sua corporação, João Carlos Dias Nazareth, ela foi inserida no meio musical maranhense. A artista fez sua primeira apresentação já aos 12 anos. Ela fez o curso normal, formando-se em magistério, mas o chamado musical foi mais forte.

Alcione mudou-se para o Rio de Janeiro em 1967, trabalhando na TV Excelsior. Após ter feito excursão por países da América do Sul, morou na Europa por dois anos. Voltou ao Brasil em 1972 e três anos depois ganhou o primeiro disco de ouro através do primeiro LP, A voz do samba (1975). Identificando-se com o samba, desde cedo tornou-se fervorosa simpatizante da Mangueira, Escola que reunia grandes sambistas na capital fluminense. Ela ganhou o apelido de “Marrom”, com o qual também é conhecida, e o primeiro grande sucesso foi “Não deixe o samba morrer”, de Edson e Aluísio, no repertório do primeiro LP.

Em mais de quatro décadas de carreira, a cantora ganhou mais de 20 discos de ouro e platina e um duplo de platina; por dois anos consecutivos, ganhou o prêmio Tim na categoria melhor cantora de samba, entre 2004 e 2005. Além de Não deixe o samba morrer, foram consagradas na voz de Alcione inúmeras canções, como: Sufoco, Gostoso veneno, Rio Antigo, Nem morta, Garoto maroto, A profecia, Delírios de amor, Uma nova paixão, Depois do prazer, Enquanto houver saudade, Estranha loucura, Faz uma loucura por mim, A loba, Retalhos de cetim, Qualquer dia desses, Pode esperar, O que eu faço amanhã, O surdo, Pior é que eu gosto, Meu vício e você, Pandeiro é meu nome, Você me vira a cabeça, Quem de nós, Mineira, Meu ébano, dentre muitas outras.

No final da coletiva de imprensa, Alcione prometeu fazer grandes shows na cidade e agradeceu aos fãs nos Estados Unidos pelo imenso carinho e adiantou que cantará os seus maiores sucessos, o que realmente aconteceu na primeira apresentação, levando o público ao delírio.

O restaurante Delícia de Minas fica na 168 McWhorter St., em Newark. Informações para o show da cantora Alcione na quinta-feira (27), às 8:00 pm, podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920. Seundo a gerência da casa, restam poucos ingressos para o último show em New Jersey.