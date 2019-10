Alemanha permitirá que brasileiros trabalhem no país com visto temporário

O programa “Working Holiday Visa”, válido até 1 ano, está disponível a candidatos que tenham entre 18 e 30 anos

A Alemanha, apesar da carência de mão-de-obra em algumas áreas, é um dos países mais rigorosos do 1º mundo no que diz respeito a imigração, entretanto, está em processo de aceitar que brasileiros trabalhem temporariamente no país através de um visto especial. O programa “Working Holiday Visa”, válido até 1 ano, está disponível a candidatos que tenham entre 18 e 30 anos. O visto é ideal para quem deseja passar férias no exterior, viajar e ganhar um dinheiro extra ao mesmo tempo. Um relatório publicado em julho desse ano revelou que a Alemanha tem carência de profissionais em dezenas de áreas.

. Quem pode participar do programa Working Holiday?

Existem programas bilaterais de férias de trabalho entre Argentina, Austrália, Chile, Hong Kong, Israel, Japão, Coréia do Sul, Nova Zelândia, Taiwan e Uruguai. O Brasil deve ingressar em breve.

Os canadenses podem viajar para a Alemanha por meio do Programa de Mobilidade da Juventude (YMP) e trabalhar no país ou fazer um estágio relacionado aos estudos universitários.

. Existe um limite de idade para trabalhar e viajar?

Sim, pelo menos 18 e no máximo 30 anos. Somente com o Programa de Mobilidade Juvenil o limite de idade é estendido para 35 anos.

. Preciso de um visto para umas férias de trabalho na Alemanha?

Sim, um visto de trabalho para férias (WHV). É válido por doze meses.

. Onde posso solicitar meu visto de trabalho?

Geralmente com antecedência nas missões diplomáticas alemãs no respectivo país. Somente australianos, israelenses, japoneses, canadenses e neozelandeses podem solicitar o visto mesmo depois de entrar na Alemanha.

. O que mais devo ter em mente?

O Work and Travellers deve ter um seguro de saúde e acidentes válido para a Alemanha e reservas financeiras de cerca de 2 mil euros. Muitas vezes, também é necessário um bilhete de volta ou prova do dinheiro necessário para a compra de um. Quantos meses os participantes do Programa de Férias de Trabalho têm permissão para trabalhar na Alemanha e quanto dinheiro eles têm para provar como segurança é regulada de maneira diferente nos acordos bilaterais. Portanto, você deve se informar nos sites da Embaixada da Alemanha em seu país sobre detalhes. O portal nomadenberlin.com também fornece informações úteis em inglês.

. Que empregos existem?

Os trabalhos e viagens não são de período integral, mas temporários e de verão. Existem muitas ofertas no turismo, nos centros de atendimento, nos negócios on-line e na agricultura. Ao procurar um emprego, o Centro de Trabalhos em cada cidade fornece ajuda. Ou procure em websites de empregos como monster.de, stepstone.de e Indeed.com para trabalhos de férias ou trabalho e viagens.

. Quão bem eu tenho que falar alemão?

Você deve ter pelo menos um conhecimento básico. Como regra geral, quanto mais exigente o trabalho, melhores habilidades linguísticas são necessárias.

. Existem alternativas para trabalhar e viajar?

Você pode trabalhar como au pair (babá) em uma família, solicitar uma empresa alemã para um estágio ou fazer trabalho voluntário.