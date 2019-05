Alexandre Pires traz show “O Baile do Nêgo Véio” à Newark

O espetáculo acontecerá no Palácio Europa; serão 3 horas de apresentação em 4 ambientes diferenciados

Na sexta-feira (31), às 8:00 pm, o cantor Alexandre Pires, em turnê nos EUA, é atração no show “O Baile do Nêgo Véio”, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). O espetáculo acontecerá no Palácio Europa; serão 3 horas de apresentação em 4 ambientes diferenciados, onde o artistas também interpretará sucessos da década de 90. O show é para maiores de 21 anos.

Filho de músicos, Alexandre Pires começou a carreira musical em 1989 quando decidiu, ao lado do irmão Fernando e do primo Juliano, montar o grupo Só Pra Contrariar (SPC), nome dado em homenagem à canção do Fundo de Quintal banda que atingiu grande sucesso em pouco tempo. Quando aprendeu a tocar em seu cavaquinho o samba “Só Pra Contrariar”, ele não imaginou o quanto essa canção seria importante para sua carreira.

. Cantando em espanhol e português:

O artista reuniu alguns amigos de Uberlândia (MG); vizinha de sua cidade natal; e começaram os ensaios. A década de 90 foi de extrema importância para o grupo, que viu suas vendas crescerem ao longo da década. As apresentações em Uberlândia levaram o grupo a gravar o primeiro álbum em 1993, intitulado “Que Se Chama Amor”. Após lançar sete discos com o SPC, Alexandre Pires parte para carreira solo com o disco “É Por Amor”, de 2001, dedicado ao mercado internacional. Mesmo cantado em espanhol, o álbum ganhou uma versão em português.

Com as músicas “Que Se Chama Amor”, “A Barata” e “Domingo” que estouraram nas paradas das rádios brasileiras, o grupo de pagode ganhou fama nacional, gravou mais seis álbuns de sucesso e alcançou a impressionante marca de três milhões de discos vendidos com um único trabalho e 10 milhões ao todo. A carreira internacional do cantor também teve início com a banda. O sucesso das músicas “Depois do Prazer” e “Mineirinho”, lançadas no Brasil em 1997, levou o SPC a gravar um álbum em espanhol, que vendeu 700 mil cópias nos países hispânicos.

. Carreira internacional:

O sucesso fez com que, em 1999, o cantor fosse convidado pela cubana Glória Estefan para gravar um dueto na música “Santo Santo”, que o consagrou como um dos grandes intérpretes da América Latina. Mesmo em turnê com o SPC, em 2001, chegou às lojas seu primeiro álbum solo em espanhol, “É Por Amor”, que depois ganhou versão em português. Produzido por Emílio Estefan e dirigido ao público internacional, Alexandre mudou o estilo e trouxe várias baladas românticas. A música “Usted Se Me Llevó La Vida” entrou na trilha sonora da novela Porto dos Milagres e o consagrou como o mais novo intérprete nacional de sucesso. Sem conseguir acompanhar todos os compromissos, o cantor deixou o SPC em 2002, depois de uma apresentação para mais de 14 mil pessoas em Nova York.

O Palácio Europa fica localizado na 278 New York Avenue, no coração do bairro do Ironbound, em Newark (NJ). Os ingressos podem ser adquiridos online através do website: tiktx.com.