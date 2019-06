Algas tóxicas provocam o fechamento de 2 praias em lago de NJ

Testas na água revelaram que o nível de cianobactéria era mais que o dobro do que é considerado seguro no Lago Hopatcong

Na sexta-feira (21), duas praias nas margens do Lago Hopatcong permaneceram fechadas depois que a proliferação de algas tóxicas foi verificada na água. Sinais de alerta foram postos em Byram Bay Beach e Sand Harbor Beach indicando para pessoas e animais de estimação evitar qualquer contato com a água, conforme a Comissão do Lago Hopatcong, que administra o maior lago de água doce no estado. Os peixes pegos na água contaminada também não devem ser consumidos.

Testas na água revelaram que o nível de cianobactéria era mais que o dobro daquele que é considerado seguro. O acúmulo de bactéria deu à água a coloração verde pálido. As praias não serão reabertas até que a proliferação de algas se reduza e os testes indiquem segurança 2 vezes, informou a Comissão do Lago Hopatcong.

As algas tóxicas foram encontradas também nas proximidades de Pebble Beach e Clearwater Pool nas margens oeste do lago, disseram as autoridades em Hopatcong no alerta.

A alga se prolifera quando águas da chuva se misturam com a água morna no lago e a luz do sol, detalhou a Comissão. A bactéria na proliferação poderá provocar irritações na pele. Caso a água seja ingerida, ela pode provocar dores abdominais, dor de cabeça, vômito, náusea, irritação em volta da boca e pneumonia, segundo agentes de saúde.

As autoridades locais foram alertadas para as condições na segunda-feira (17), quando uma pessoa relatou ter visto “uma substância parecida com alga”, mas proximidades de Byram Bay. No dia seguinte, o Departamento de Monitoramento Biológico & Água Doce viu peixes mortos no lago, quando os trabalhadores foram testar a água. Então, na quarta-feira (19), um morador relatou ter visto o que parecia ser a proliferação de algas próxima a dois piers privados. Não foi encontrada alga tóxica em Bloom’s Point no lado do lago em Jefferson.