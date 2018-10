Almoço beneficente ajudará brasileiro vítima de paralisia

O mineiro Michel Pascoal sofreu um acidente na piscina e ficou paralítico da cintura para baixo

No sábado (17), de 1:00 pm às 7:00 pm, será realizado no Oliveira’s Restaurant, em Everett (MA), o jantar beneficente de apoio a Michel Lima Pascoal, de 37 anos, natural de Minas Gerais, que sofreu um acidente na piscina e ficou paralítico. Antes do trágico incidente, ocorrido em 26 de agosto, o brasileiro trabalhava na pintura de casas. As informações são do jornal Brazilian Times.

Michel é casado com Andreia Teixeira Pascoal. Quando sofreu o acidente, ele sofreu fraturas na altura do pescoço e na coluna vertebral, o que ocasionou a paralisia. Após a realização de uma cirurgia, os médicos não ficaram confiantes de que ele retorne os movimentos e que há a grande possibilidade de paralisia na região do abdômen para baixo. Eles se casaram no quarto do hospital onde Pascoal estava internado, no Lahey Hospital & Medical Center.

A OBST Inc. e o grupo de Moto Just Ride RG, iniciaram uma campanha para ajudá-lo. Michel está sendo tratado por vários médicos e terapeutas devido à paralisação da cintura para baixo.

Com ajuda do grupo de moto, amigos e familiares, o brasileiro está conseguindo seguir com seu tratamento. Sua esposa Andrea, amiga Ligia e Sue O’Brien participam de várias campanhas para que ele mantenha o tratamento.

Apensar de já estar paralisado da cintura para baixo, ele precisa de um fisioterapeuta para melhorar os movimentos dos braços. Além da campanha, os amigos estão orando para que um milagre possa acontecer e “talvez Michel possa voltar a ter movimentos nas pernas”.

O valor do Almoço Beneficente é de US$ 20 e o cardápio será moqueca e feijoada. O horário é da 1:00 pm às 7:00 pm, no Oliveira’s de Everett, na 749 Broadway.

Quem não puder ir ao almoço, pode ajudar fazendo doação através de uma conta aberta no Santander Bank em nome de Andréa da Silva e Michel Lima Pascoal: Conta nº: 9530493142.