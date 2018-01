Aluno de 7 anos é preso por esmurrar professora

O menino teria agredido a professora após ser repreendido na cafeteria da escola

Semana passada, um estudante de 7 anos de idade foi algemado e detido depois de esmurrar a professora durante um incidente ocorrido na cafeteria da escola. O aluno da 1ª série atacou a professora socando repetidamente as costas dela, depois que ele foi pego brincando com a comida, na quinta-feira (25), detalhou o boletim de ocorrências policial (BO). A professora tirou o menino da cafeteria na Coral Way K-8 Center para puni-lo, exibiu o canal WSVN-TV.

A professora e o aluno caíram no chão durante o confronto e ele agarrou o cabelo dela. A polícia foi chamada à escola e o menino foi preso. Um policial levou o aluno algemado a um hospital local para que ele fosse submetido à uma avaliação psiquiátrica enquanto a mãe dele, Mercy Alvarez, aparentando espanto, filmava a cena com a câmera do telefone celular.

“Isso é abuso policial; um capricho do agente, pois o meu filho estava calmo quando eles vieram procurando por ele”, disse Alvarez ao jornal El Nuevo Herald depois do incidente.

Essa é a segunda vez em 3 meses que a polícia foi chamada à escola devido às pirraças do menino, informaram as autoridades. Ele teria chutado uma professora em novembro. A criança aparentava calma e foi posteriormente liberada do hospital. Ele foi levado ao hospital conforme o Ato de Saúde Mental da Flórida, o qual permite exames involuntários.

O chefe de polícia das Escolas de Miami-Dade, Ian Moffett, disse que a resposta das autoridades foi padrão para “prevenir o comportamento errático e violento dele evitando assim danos a outros e ele mesmo”.

A professora planeja acionar judicialmente o menino, publicou o Herald.