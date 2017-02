Alvos da Operação Lava Jato são presos em Miami

Jorge e Bruno Luz, pai e filho, haviam recebido mandado de prisão preventiva e viajaram à Flórida, onde eles têm um apartamento

Na sexta-feira (24), agentes da Interpol prenderam em Miami (FL) os brasileiros Jorge Luz e Bruno Luz, ambos acusados de fazer parte do esquema bilionário conhecido como Operação Lava Jato. Eles são suspeitos de agirem como operadores do partido PMDB na Petrobrás e eram considerados foragidos da justiça desde quinta-feira (23).

O advogado de defesa de Jorge e Bruno, Gustavo Teixeira, alegou que pai e filho não estão presos e apenas sendo “interrogados” e que retornarão ao Brasil de livre e espontânea vontade, como haviam dito. Entretanto, ambos receberam mandados de prisão preventiva e haviam viajado à Flórida nos últimos meses, onde eles têm um apartamento.

O engenheiro Jorge Luz, de 73 anos, natural de Pará, começou a atuar na Petrobrás em 1986 na gestão do antigo presidente José Sarney, do partido PMDB, conforme o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, que mencionou o nome do suspeito na delação. A intimidade de Jorge com a diretoria da Petrobrás era tão grande que ele estacionava seu carro na vaga reservada aos diretores na sede da empresa, no centro da cidade do Rio de Janeiro, revelou o ex-senador Delcídio do Amaral, também em delação premiada.

Conforme investigações, Jorge teria atuado como “operador” do esquema com a ajuda do filho, Bruno Luz.

A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que envolve a companhia.

No primeiro momento da investigação, desenvolvido a partir de março de 2014, perante a Justiça Federal em Curitiba (PR), foram investigadas e processadas quatro organizações criminosas lideradas por doleiros, que são operadores do mercado paralelo de câmbio. Depois, o Ministério Público Federal recolheu provas de um imenso esquema criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras.

Nesse esquema, que dura pelo menos dez anos, grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina para altos executivos da estatal e outros agentes públicos. O valor da propina variava de 1% a 5% do montante total de contratos bilionários superfaturados. Esse suborno era distribuído por meio de operadores financeiros do esquema, incluindo doleiros investigados na primeira etapa.