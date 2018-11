Amado Batista fará show em Newark

O ídolo do estilo brega-romântico e sertanejo se apresentará no Palácio Europa, na véspera do feriado de Ação de Graças

Na quarta-feira (21), às 9:00 pm, véspera do feriado de Ação de Graças, o cantor Amado Batista se apresentará no Palácio Europa, no bairro do Ironbound, em Newark. A animação ficará por conta dos DJs Erv Master e Lucas. Esta será a grande oportunidade dos fãs do estilo brega-romântico e sertanejo assistirem ao ídolo de perto.

Amado Rodrigues Batista veio de uma família muito humilde. Nasceu em uma fazenda em Davinópolis (GO), na época distrito de Catalão, e aos 3 meses se mudou para a cidade de Itapuranga (GO). A viagem foi feita de trem com toda a família e a mudança foi em carro de boi, chegaram só 60 dias depois. Até os 14 anos, Amado e sua família eram agregados de fazendeiros e trabalhavam na roça. Plantavam de tudo, verduras, frutas e davam uma parte da colheita para os fazendeiros, em troca tinham uma casinha para morar. De ano em ano ia na cidade. Amado tem 12 irmãos.

Ele perdeu seu pai em 1965. Nessa época, se mudou para Goiânia (GO). A vida na cidade grande foi difícil, no começo, Amado trabalhava como faxineiro em uma loja de camisas, onde aprendeu a pregar botão, coisa que não esqueceu até hoje. Depois ele foi catador de papel de rua. Desde criança Amado Batista sonhava em ter uma bicicleta, sempre ficava olhando as pessoas na rua andando, foi uma vontade tão grande, de não poder ter uma, que hoje Amado tem 14 bicicletas, obviamente distribuídas em todos os lugares onde gosta de descansar e divertir com seus filhos.

Sempre sonhando com a música, enquanto trabalhava em uma livraria, juntou todo o dinheiro que tinha (férias, décimo terceiro) e montou uma loja de discos na estação rodoviária de Campinas, bairro de Goiânia, chamada “RC 7”. Colocou seu irmão para tomar conta enquanto trabalhava na livraria. Com o dinheiro comprava mais discos. Assim sua loja foi crescendo e foi através dela que Amado conheceu vários artistas e pessoas importantes de gravadoras. Na época da Ditadura Militar, foi preso pela Polícia Federal e recolhido no Batalhão do Exército, por conhecer pessoas que eram contra o governo. Ficou 2 meses em reclusão. Foi a pior coisa que ele passou na vida, foi torturado, não o deixavam dormir.

Em 1975, gravou seu primeiro disco pela gravadora “Chororó”. Foi para São Paulo de carona com Ari Gonçalves, que era famoso como cantor. Também usou o mesmo estúdio do Ari para gravar, mas não obteve sucesso com o disco. Neste mesmo ano, conheceu Reginaldo Sodré, compuseram juntos a música “Desisto”, o sucesso não poderia vir de outro nome, e Amado tinha certeza que iria dar certo. Até conseguir gravar foram vários obstáculos: O dono da gravadora Chororó não acreditava que Amado poderia fazer sucesso com aquela música, afinal o disco anterior foi um desastre. Entretanto, por intermédio de Isis, filha do dono da gravadora, Amado conseguiu gravar e foi um estouro, mais de 100 mil discos vendidos. O maior sucesso.

O novo disco lançado em 78, chamado “Sementes de Amor”, com a música “Amor Perfeito”, vendeu 1 milhão de cópias. Faz cerca de 3 décadas e essa música vende até hoje. Amado Batista viajou o Brasil inteiro fazendo divulgação. A partir daí Amado passou a ser conhecido, indo sempre no programa do Chacrinha junto com grandes nomes como Roberto Carlos, Sidney Magal, Jerry Adriani, Giliard, Silvio Brito, Carlos Alexandre e outros. Ganhou 5 discos de platina, todos entregues por Chacrinha. Foi o grande apresentador que lhe entregou o disco de diamante, inventado na época para homenagear Amado, que tinha vendido mais de 1 milhão de cópias.

. Ingressos e informações:

O Palácio Europa fica na 278 New York Avenue, no bairro do Ironbound, em Newark. Informações podem ser obtidas através do tel.: (862) 300-6406, (973) 465-5200 e (973) 817-7272.