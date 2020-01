Amado Batista trará show “Buteco do Amado” à Newark no sábado

O espetáculo acontecerá no Palácio Europa, localizado na 278 New York Avenue, no coração do bairro do Ironbound

Amado Batista, um dos cantores mais populares do Brasil, desembarca nos EUA para se apresentar em Newark (NJ), no sábado (1), às 9:00 pm. No repertório, além das músicas inéditas, o público poderá se encantar com as clássicas canções que marcaram gerações em sua mais de 4 décadas de carreira. Existem artistas talentosos que são expoentes de um gênero. Existem artistas geniais que criam um gênero; Amado Batista é um ícone da música brasileira e estará presente em mais um grande evento na Brick City.

O show acontecerá no Palácio Europa, localizado na 278 New York Avenue, no coração do bairro do Ironbound, em Newark (NJ). O open bar terá à disposição cerveja, uísque Black Label, vodka Absolut, Red Bull, Fire Ball, refrigerante e água.

O artista nasceu em uma fazenda em Davinópolis (GO), na época distrito de Catalão (GO), e aos 3 meses se mudou para de Itapuranga (GO). A viagem foi feita de trem com toda a família e a mudança em carro de boi, chegando só 60 dias depois. Até os 14 anos, Amado e sua família eram agregados de fazendeiros e trabalhavam na roça. Plantavam de tudo, verduras, frutas e davam uma parte da colheita aos fazendeiros, em troca tinham uma casinha para morar. Ele perdeu o pai em 1965 e nessa época se mudou para Goiânia (GO).

A vida na cidade grande foi difícil, no começo Amado trabalhava como faxineiro em uma loja de camisas, onde aprendeu a pregar botão, coisa que não esqueceu até hoje. Desde pequeno adorava música, aos 6 anos ganhou uma gaita de um amigo do irmão dele e nunca mais parou de tocar. Aprendeu a tocar violão com 15 anos, pegava emprestado do seu irmão e tocava para as pessoas na cidade. Era fã de Roberto Carlos, dos cantores da Jovem Guarda e dos Beatles. Sempre sonhando com a música, enquanto trabalhava em uma livraria, juntou todo o dinheiro que tinha (férias, décimo terceiro) e montou uma loja de discos na estação rodoviária de Campinas, bairro de Goiânia, chamada “RC 7”. Colocou seu irmão para tomar conta enquanto trabalhava na livraria. Com o dinheiro comprava mais discos. Assim, sua loja foi crescendo e foi através dela que Amado conheceu vários artistas e pessoas importantes de gravadoras.

Em 1975 gravou seu primeiro disco pela gravadora “Chororó”. Foi para São Paulo de carona com Ari Gonçalves, que era famoso como cantor. Também usou o mesmo estúdio do Ari para gravar, mas não obteve sucesso com o disco. Neste mesmo ano, conheceu Reginaldo Sodré, compuseram juntos a música “Desisto”, o sucesso não poderia vir de outro nome, e Amado tinha certeza que iria dar certo. Daí até conseguir gravar foram vários obstáculos: O dono da gravadora Chororó não acreditava que Amado poderia fazer sucesso com aquela música, afinal o disco anterior foi um desastre. Mas por intermédio de Isis, filha do dono da gravadora, Amado conseguiu gravar. A obra foi um estouro, mais de 100 mil discos vendidos. O maior sucesso. Como o disco não tinha foto, ninguém sabia quem realmente era Amado. Ele que continuava com sua loja, vendia os seus próprios discos e ninguém o reconhecia, mas faziam filas enormes para comprar o disco.

Depois do sucesso do primeiro disco, as gravadoras grandes começaram a procurar Amado Batista. Ele assinou contrato de 4 anos com a Continental e ganhou um prêmio de disco mais vendido do ano. A gravadora acreditava que o disco venderia apenas 100 mil cópias. Entretanto, o novo disco lançado em 78 chamado “Sementes de Amor” com a música “Amor Perfeito”, vendeu 1 milhão de cópias. Na época, Amado Batista viajou o Brasil inteiro fazendo divulgação.

A partir daí Amado passou a ser conhecido, sempre presente no programa do Chacrinha com grandes nomes como Roberto Carlos, Sidney Magal, Jerry Adriani, Giliard, Silvio Brito, Carlos Alexandre e outros. Ganhou 5 discos de platina, todos entregues por Chacrinha. Foi o grande apresentador que lhe entregou o disco de diamante, inventado na época para homenagear Amado, que tinha vendido mais de 1 milhão de cópias.

. Ingressos:

Ainda no bairro do Ironbound, os ingressos para o “Buteco do Amado” podem ser adquiridos pessoalmente nos seguintes pontos de venda: Altas Horas Lanchonete, Toque Final Boutique, Aquamarine Boutique, Casa Nova Grill e online através do link: https://tiktx.com/event/94/amado-batista-newark-01-feb-newark-NJ. Informações: (973) 388-5844.