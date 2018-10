Amador promove passeata “Walk for the Cure” no Ironbound

A caminhada terá início no Peter Francisco Park e terminará no Independence Park (Parque dos Mosquitos)

No domingo (7), das 10:00 am à 1:00 pm, o Vereador Augusto Amador realizará a 7ª passeata “Walk for the Cure” no bairro do Ironbound, em Newark. Além disso, também haverá uma feira de saúde. A caminhada terá início no Peter Francisco Park, onde às 10:00 am será iniciado o registro dos participantes, antes do início às 11:00 am, e terminará no Independence Park (Parque dos Mosquitos). A feira de saúde acontecerá nas instalações do East Side High School, na 238 Van Buren St. e será patrocinada pelo St. Michael’s Medical Center – Cancer Unit. Os participantes são encorajados a doarem, qualquer quantia, à instituição.

Em 1980, Nancy G. Brinker prometeu a irmã dela, Susan, que estava no leito de morte, que faria tudo em seu poder para acabar de vez com o câncer de mama. Em 1982, essa promessa se tornou Susan G. Komen Organization e o início de um movimento global. Aquilo que começou com US$ 200 e uma caixa de sapatos cheia dos nomes de doadores em potencial tornou-se a maior ONG do mundo na angariação de recursos no combate ao câncer de mama. Até momento, foram investidos mais de US$ 2.9 bilhões em pesquisas de vanguarda, contatos comunitários, ativismo e programas em mais de 60 países. Esses esforços ajudaram a reduzir as mortes causadas pela doença em 38% entre 1989 e 2014, impulsionados pelo lema da não desistência até que o objetivo seja alcançado.