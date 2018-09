Amazon distribui “pacotes falsos” na busca por motoristas ladrões

A empresa tem posto aleatoriamente “pacotes fictícios” em caminhões para ver como os motoristas reagem

A Amazon, aparentemente, tem sua própria tática para pegar funcionários roubando: “Plantar” pacotes falsos em caminhões de entrega e ver o que acontece. Segundo fontes num artigo do Business Insider, a empresa tem posto aleatoriamente “pacotes fictícios” em caminhões para ver como os motoristas reagem.

“É para ser uma armadilha… checar a integridade do motorista”, disse um ex-gerente de logística da Amazon ao Business Insider.

Depois que o motorista confere esses pacotes fictícios, que têm etiquetas falsas e geralmente estão vazios, uma mensagem de erro é exibida, permitindo que os funcionários saibam que ele não está registrado no sistema da Amazon. Isso geralmente é um sinal claro para os motoristas que o pacote poderia passar despercebido, caso ele desaparecesse. Se o motorista não devolver o pacote à Amazon, ele é suspeito de roubá-lo, de acordo com as fontes do Insider.

Em um comunicado à FOX Business sobre a prática, um porta-voz da Amazon disse: “Verificações e auditorias fazem parte de programas gerais de qualidade e são administrados aleatoriamente”.

A estratégia visa ser uma maneira pela qual a Amazon e outros grandes varejistas poderiam diminuir e combater o roubo, o que é um problema gigantesco para muitos, à medida que mais e mais clientes continuam a fazer a maioria de suas compras online.

De acordo com um estudo realizado pela Shorr Packaging no ano passado, 31% dos americanos entrevistados disseram ter sofrido roubo de pacotes pessoalmente e mais de 50% mudaram seus planos para receber um pacote devido a temores de roubo. E para os varejistas, a estatística mais alarmante é que 41% dos entrevistados disseram que evitaram comprar certos itens on-line devido aos riscos de roubo de pacotes.