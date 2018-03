Amazon gerará 1 mil empregos em NJ

O gigante do e-commerce está construindo um galpão em West Deptford

Não se trata da tão disputada sede da Amazon (HQ2), mas o projeto que está sendo realizado em West Deptford Township tende a favorecer a região. A Amazon está construindo um galpão de 650 mil m2 na Mantua Grove Road, segundo Rachel Lighty, porta-voz da companhia. Quando as instalações entrarem em funcionamento, elas gerarão 1 mil vagas de emprego, acrescentou.

A construção do edifício imenso já caminha a todo o vapor na 240 Mantua Grove Road, num terreno de 60 acres, no sentido leste da Interstate 295. A Amazon alugará (lease) as instalações. O centro novo lidará com itens pequenos disponíveis à venda no website da Amazon.com.

“Nós estamos entusiasmados com as novas instalações em West Deptford e a possibilidade da criação de 1 mil empregos em horário integral para os moradores na região”, disse Lighty.

Os representantes da Amazon ainda não estão prontos para anunciar a data exata da inauguração ou quando a companhia começará a contratar trabalhadores. O gigante do e-commerce já possui instalações ativas no Condado de Gloucester, sendo um galpão e dois centro de triagem em operação. Em New Jersey, a Amazon possui 8 centros e dois centros de triagem em operação que empregam cerca de 14 mil trabalhadores.

Lighty detalhou que a companhia escolheu West Deptford porque a região possui “mão-de-obra dedicada” e que houve “grande apoio local” por parte da Prefeitura. “Nós estamos entusiasmados por nos juntar à comunidade, constituir relacionamentos e sermos bons vizinhos por muitos anos”, disse ela.

A Amazon detalhou que os funcionários da nova instalação receberão “salários competitivos”, além de benefícios que incluem seguro de saúde, plano de aposentadoria 401(k), bônus de ações, licença maternidade e paternidade e reembolso da mensalidade escolar.

Em 2017, quando a companhia com sede em Seattle (Wash.) anunciou que procurava um outro lugar para a segunda sede, o Condado de Gloucester entrou na disputa. Após ter recebido mais de 200 ofertas, a Amazon anunciou que somente Newark era a finalista em New Jersey.