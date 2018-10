Amazon recebe caminhoneiros na Arrow Truck em NJ

Mais de 150 empresas estiveram presentes ao evento, composto por 15 sessões ao longo do dia

Na sexta-feira (19), a administração da Arrow Truck Sales realizou um encontro (Meet and Greet) através do Amazon Day, na cidade de Elizabeth. Foi um dia muito bem sucedido, com mais de 150 empresas presentes ao evento e que contou com a presença do gerente do Programa Nacional, Scott Sikora, da Amazon.

Ocorreram 15 sessões ao longo do dia com cerca de 10 a 15 pessoas reunidas de cada vez e várias empresas iniciaram o processo contratação junto à Amazon. “Esta é uma ótima oportunidade para começar do zero com uma empresa que, em minha opinião, será uma das maiores empresas de transporte da América do Norte”, disse Luiz (Brazuka) Pinheiro, representante de vendas da Arrow Truck Sales.

A Amazon provou que o crescimento e o sucesso são evidentes pela maneira como eles cresceram em um período tão curto de tempo e perceberam que, para que esse crescimento continuasse sem problemas, precisariam abrir sua própria empresa de transporte. Sua logística e armazéns estão sendo construídos em toda a América do Norte, portanto, necessitando de empresas de transporte para a circulação de seus produtos sob a administração da Amazon.

A Arrow Truck Sales tem sido uma grande participante no auxílio à Amazon com este projeto e ocorrerão outras reuniões no estilo “Meet and Greet” em um futuro próximo, acrescentou Luiz Brazuka. “Temos o compromisso de ajudar nossos clientes e à Amazon a se unirem como uma parceria de trabalho para um sucesso lucrativo contínuo no setor de transporte”, disse ele.

Embora as reuniões aconteçam algumas vezes por ano, quem estiver interessado em se tornar um transportador da Amazon, pode entrar em contato diretamente com Luiz Brazuka, na Arrow Truck Sales: (800)552-0149 ou e-mail: [email protected]. Para assistência, entrar em contato com a Amazon, falar com Scott Sikora a qualquer momento.

“Não perca esta grande oportunidade. Enquanto a maioria está sonhando com o sucesso, os vencedores acordam e trabalham duro para alcançá-lo”, concluiu Luiz.