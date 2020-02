American Air muda franquia de bagagem para o Brasil

Os passageiros com status privilegiado podem despachar a 2ª bagagem sem custo adicional

Desde 28 de janeiro, a companhia American Airlines alterou, sem dar ênfase, a franquia de bagagem em voos entre Brasil e EUA. Os bilhetes emitidos a partir daquela data terão direito ao despacho de apenas 1 volume pesando até 23 kg. Caso o passageiro deseje despachar uma 2ª bagagem, a cobrança será de US$ 65. A medida vale tanto para compras realizadas em dinheiro como em pontos do programa AAdvantage.

Os passageiros com status Sapphire na aliança Oneworld ou AAdvantage Platinum e Platinum Pro podem despachar a 2ª bagagem sem custo adicional.

As passagens emitidas até 27 de janeiro permanecem com a franquia anterior de 2 volumes com até 23 kg cada. Não houve alteração para passageiros voando na classe executiva e primeira classe. Já as companhias Delta e United seguem com a franquia de 2 malas.

O limite de tamanho das bagagens é calculado através da soma de todas as dimensões externas de cada bagagem: largura + comprimento + altura. Para todas as regiões, o limite de bagagem despachada é de: Dimensões: 158 cm / 62 pol; peso: 23kg / 50lbs e para a Primeira / Executiva, o peso é de 32 kg / 70 lbs.