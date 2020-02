American Airlines e GOL assinam acordo de mais voos entre Brasil e EUA

A American Airlines aumentará o serviço entre os aeroportos de Miami (MIA) e Rio de Janeiro (GIG), adicionando mais um voo diário ainda nesse inverno

Na terça-feira (4), a American Airlines e a GOL, a maior companhia aérea do Brasil, anunciou um acordo de reciprocidade que oferece aos viajantes acesso a mais 20 destinos na América do Sul. Além disso, a American Airlines aumentará o serviço entre os aeroportos de Miami (MIA) e Rio de Janeiro (GIG), adicionando mais um voo diário ainda nesse inverno. A empresa planeja prover mais oportunidades de transportar passageiros para a América Latina através do MIA, acrescentando 12 voos que partirão de 6 cidades nos EUA.

A expansão da American Airlines em Miami e América Latina inclui: Voos para novos destinos na América do Sul que atualmente não são atendidos pela companhia. Esses voos, operados pela GOL, incluem voos para Assunção, Paraguai, e outros destinos no Brasil.

O acordo com a GOL envolvendo rotas nos EUA, reconhece descontos e promoções oferecidos aos passageiros frequentes em ambas as companhias aéreas, logo após a aprovação.

Aumento de voos oriundos do MIA, incluindo um voo adicional do MIA para o GIG durante os meses de inverno em um Boeing 787-8; uma das primeiras aeronaves desse modelo a decolar do MIA.

Mais 12 voos diários durante todo o ano, incluindo aumento de voos de Nashville (BNA), Boston (BOS), Houston (IAH), Orlando (MCO), Raleigh-Durham (RDU) e Tampa (TPA) com destino ao MIA.

“Estamos orgulhosos de nossa presença forte na América Latina, que inclui 170 voos diários rumo à Cidade do México, Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo”, disse Robert Isom, presidente da American Airlines.

Depois de aprovado pelas autoridades dos Estados Unidos e Brasil, o novo acordo entre a American e a GOL permitirá que os clientes se conectem perfeitamente a 53 voos da GOL além da Rio (GIG), São Paulo (GRU), Brasília (BSB), Manaus (MAO) e Fortaleza (FOR).

“Nós temos uma história longa e rica na América do Sul e esse novo relacionamento com a GOL aumenta ainda mais nossa presença na região”, disse Vasu Raja, vice-presidente sênior de estratégia de rede. “Nossos clientes continuarão a ter acesso aos lugares os quais sempre gostaram de viajar através da American como Rio, São Paulo e Brasília e terão acesso a novos destinos em sua lista. Continuaremos a avaliar nossa rede e buscar parcerias estratégicas que beneficiem nossos clientes e aprimorem essa rede”.

“Como duas das principais companhias aéreas do Brasil e dos EUA, a GOL e a American Airlines oferecerão a melhor experiência para os clientes no maior número de voos e destinos nas Américas”, disse o CEO da GOL, Paulo Kakinoff. “Isso fortalecerá a presença da GOL nos mercados internacionais e acelerará nosso crescimento a longo prazo”.

Os novos destinos na América do Sul que atualmente não são atendidos pela American Airlines incluem Assunção, Paraguai (ASU); Curitiba (CWB) e Foz do Iguaçu (IGU), os quais aguardam a aprovação do governo. A American antecipa que o código da GOL seja colocado em voos selecionados. O acordo permitirá a contagem de pontos já durante o 1º semestre de 2020.