Americana trafica indocumentada para “barriga de aluguel”

Esthela Clark é acusada de promover trabalho escravo e enfrenta a pena máxima de 20 anos de detenção em uma penitenciária federal

Procuradores públicos em Jacksonville (FL) informaram que a norte-americana Esthela Clark, de 47 anos, moradora na mesma cidade, admitiu a culpa com relação à acusação de traficar uma mulher mexicana, de 26 anos. O réu tinha o objetivo de usar a imigrante como “barriga de aluguel”, mas, ao invés disso, submeteu-a a trabalho doméstico forçado através de abusos físicos e psicológicos, quando depois de várias tentativas, a vítima não engravidou.

Na segunda-feira (27), o Procurador Interino W. Stephen Morrow disse que Esthela assumiu a culpa por promover trabalho escravo e enfrenta a pena máxima de 20 anos de detenção em uma penitenciária federal.

Conforme o acordo judicial, ela pagou US$ 3 mil para trazer a vítima, identificada pelas iniciais Y.L., clandestinamente aos Estados Unidos, através da fronteira com o México, sob a promessa de que a gravidez seria supervisionada por médicos. Ao invés disso, os procuradores detalharam, ela formou a mulher a trabalhos domésticos forçados através de abusos e usou o esperma do namorado, Rolando Castellanas, encontrado em preservativos usados, para tentar engravidá-la. As tentativas duraram 9 meses e não resultaram em gravidez, então, a vítima foi forçada a manter relações sexuais com dois outros homens, enquanto os abusos pioravam, segundo a Promotoria Pública.

Os promotores acrescentaram que Clark fazia a vítima passar fome, alimentando-a somente com feijões, o que resultou na perda de 65 libras (30 quilos) de peso. O réu teria isolado Y.L. da própria família, entre dezembro de 2012 e janeiro de 2015, e ela era forçada a dormir no piso da sala de jantar. Ela ainda teria tentado reaver com a família da vítima o dinheiro gasto para trafica-la aos EUA.

Esthela foi presa em meados de 2015, depois que uma vizinha viu a vítima lavando o carro da “patroa” no frio, vestida de forma inapropriada e aparentando sinais de abusos físicos. A vizinha levou Y.L. para sua casa e alertou as autoridades. O namorado de Clark não enfrenta acusações.