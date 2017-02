Americano é preso traficando 4 imigrantes indocumentados no Arizona

Os estrangeiros foram descobertos pelos agentes da Patrulha da Fronteira no interior da cabine de um caminhão em Welton (Ariz.)

Na quarta-feira (15), agentes da Patrulha da Fronteira (BP) lotados na Estação de Welton, próxima à cidade de Yuma (Ariz.), prenderam um cidadão norte-americano que transportava no interior de seu caminhão Chevrolet 4 imigrantes indocumentados. A descoberta ocorreu durante uma parada de rotina.

Depois que os agentes pararam o caminhão nas proximidades da Old Highway 80 & 20, eles descobriram os imigrantes escondidos na cabine. As autoridades prenderam o motorista de 25 anos de idade e os 4 passageiros. Eles foram detidos e autuados conforme as diretrizes da cidade de Yuma.

. Brasileiro entrou pelo Texas:

Na sexta-feira (17), o Departamento de Alfândega & Proteção nas Fronteiras (CBP) divulgou que agentes da Patrulha da Fronteira (BP) identificaram e prenderam um indivíduo condenado e procurado por homicídio no Brasil. A prisão ocorreu na segunda-feira (13) nas imediações de Pompano Beach (FL). As autoridades americanas prenderam o brasileiro que havia entrado nos EUA clandestinamente através do Texas. Ele tinha um mandado de prisão emitido pela Interpol por homicídio.

Os agentes transportaram o indivíduo, cujo nome não foi divulgado, à uma estação para processamento em coordenação com o Departamento de Imigração (ICE) e o Departamento do Cumprimento das Leis & Remoções (ERO).

“Este é o exemplo mais recente da dedicação e vigilância dos nossos agentes que trabalham incansavelmente na Flórida e por todo o país para proteger as fronteiras da nação”, disse Todd Bryant, chefe da BP do Setor de Miami. “A Patrulha da Fronteira continuará a deter todos aqueles que tentarem entrar nos EUA clandestinamente, além daqueles que representam perigo à segurança das nossas vizinhanças e nação”.