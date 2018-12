Americano forjou 6 casamentos com indocumentados pega liberdade condicional

Peter J. Hicks assumiu ter casado fraudulentamente seis vezes, para conceder o green card, durante o período de 10 anos

Na terça-feira (4), um americano que admitiu ter casado 6 vezes como parte de um esquema de imigração, foi condenado a liberdade condicional na Corte Distrital de Worcester (MA). O réu Peter J. Hicks, de 58 anos, foi sentenciado a 2 anos de liberdade condicional, após ter feito um apelo emocionado para que se livrasse da pena de 1 ano e 6 meses exigida pelo governo.

“Eu simplesmente quero ser uma pessoa exemplar para que meu filho me tenha como exemplo”, disse ele enquanto o menino de 3 anos sentava na sala de audiências trajando terno e gravata, os tênis da criança balançando a poucos centímetros acima do piso.

Hicks assumiu a culpa no tribunal federal em setembro, com relação à acusação de fraude no matrimônio. Os promotores públicos alegaram que ele casou fraudulentamente mais 5 vezes, totalizando 6, durante o período de 10 anos, como parte de um esquema para conceder a residência legal permanente (green card) para imigrantes africanas.

Casar com um cidadão americano não faz automaticamente alguém cidadão, mas aumenta a oportunidade de conseguir um green card, uma vez que não existe limite numérico para cônjuges estrangeiros. Peter, que alegou ter sido pago por terceiros para casar com as mulheres, preencheu formulários para que algumas delas conseguissem o green card. Ao aplicar para a 6ª esposa, segundo as autoridades, ele alegou que havia casado somente 1 vez anteriormente.

Hicks divorciou-se de pelo menos 3 esposas, detalharam as autoridades, incluindo 2 num período de 8 dias em 2011. A fraude no casamento tem ocorrido com frequência na cidade, fazendo com que o órgão responsável denunciasse às autoridades as uniões suspeitas. Prisões em massa não ocorreram e não é claro o número de casos. O advogado de defesa de Peter, Oscar Cruz Jr., disse na terça-feira que o cliente dele cooperou com as autoridades com relação ao caso, mas que não teve conhecimento dos resultados.

Ao pedir uma pena mais leve, Cruz frisou que Hicks disse aos agentes federais sobre o envolvimento dele no esquema 9 anos antes das acusações formais terem sido apresentadas. Arquivos federais revelam que ele admitiu, sob interrogação em 2009 pelos agentes do Departamento de Cidadania & Serviços Migratórios (USCIS), de ter participado em 3 casamentos fraudulentos. O Promotor Público Assistente David G. Tobin disse em setembro não saber por que o governo não iniciou um processo na ocasião.

Hicks não foi acusado nos 5 casamentos anteriores devido à expiração do prazo. Entretanto, Tobin pediu ao Juiz Distrital Timothy S. Hillman para leva-los em consideração quando avaliar o pedido dele de 18 meses de detenção. Ele insistiu que o réu tinha outros crimes no histórico dele que justificavam a detenção. Ele não detalhou os crimes, mas que eles, com a necessidade de deter outros de se envolverem em fraudes no casamento, justificava uma pena mais severa que a liberdade condicional.

“(Liberdade condicional) é basicamente um convite (a outros), ‘vá e faça isso; você pode ganhar algum dinheiro fazendo isso”, disse Tobin.

Cruz rebateu, dizendo que a liberdade condicional é uma punição legítima e frisou que os antecedentes criminais do cliente dele eram de 20 anos atrás. Ele acrescentou que Hicks é um conselheiro no tratamento de dependentes químicos em Worcester e que também trabalha como segurança para sustentar o filho. A mãe do menino morreu há 2 anos, portanto, Peter era o único responsável por ele. Semana passada, disse Cruz, pai e filho saíram de um abrigo para moradores de rua para um apartamento que Hicks adquiriu como resultado do trabalho dele.

Durante a audiência, não foi informado se as pessoas que pagaram Peter pelos casamentos fraudulentos seriam acionadas judicialmente.