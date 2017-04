Americano morre ao ouvir “impeachment de Trump”

Michael Garland faleceu “pacificamente em 6 de abril, depois que um amigo disse-lhe falsamente que Trump tinha recebido o impeachment”, diz o obituário

Na quinta-feira (6), o americano Michael Elliot, de 75 anos, faleceu “cercado por pessoas que o amavam profundamente”. O último desejo dele era que o Presidente Donald Trump recebesse o impeachment e isso se tornou realidade; pelo menos em sua mente.

Teresa Elliot, esposa e melhor amiga do moribundo, quis dar-lhe conforto em seus momentos finais. “Após ouvir isso, ele deu o seu último e leve suspiro e o seu trabalho na terra concluiu”, foi postado no obituário no jornal Oregonian.

A maioria dos americanos desaprova a política e nomeações anunciadas pelo presidente eleito, Donald Trump, sendo a primeira vez na história recente que alguém assume a presidência dos EUA com níveis de aprovação tão baixos. Até mesmo George W. Bush, que tornou-se presidente em 2001, depois que 5 juízes da Corte Suprema suspenderam a recontagem dos votos na Flórida, teve o apoio de 50% do público, quando se preparava para assumir a presidência.

Numa pesquisa realizada pelo Pew Research Center, 55% dos adultos nos EUA desaprovam como Trump tem explicado suas políticas e planos, com somente 41% de aprovação e 51% desaprovando suas indicações para o Ministério e outras posições de alto escalão, com somente 40% de aprovação. Em contraste, 72% aprovaram como Barack Obama explicou inicialmente suas políticas e planos e 71% aprovaram suas indicações para postos de alto escalão. Já Bush teve 50% de aprovação sobre como ele explicou suas políticas e planos, com 58% aprovando suas nomeações.

Trump é o primeiro presidente eleito na história moderna americana que assumirá o cargo com índices negativos de aprovação, ou seja, 58% da população tendo uma visão negativa e 37% positiva. Obama teve 79% de aprovação e 15% de desaprovação. Já George W. Bush teve 60% de aprovação e 33% de desaprovação e Bill Clinton teve 66% de aprovação e 26% de desaprovação.