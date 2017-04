Americanos poderão usar visto eletrônico em viagens ao Brasil

Medida válida para EUA, Canadá, Austrália e Japão contribuirá para alavancar o turismo internacional e a economia brasileira em 2 anos

A entrada no Brasil de turistas provenientes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão será facilitada a partir do final de 2017. Isso porque todo o processo de solicitação de vistos, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão poderá ser feito pela internet, com tempo previsto de 48 horas.

Essa facilitação, prevista no Plano Brasil + Turismo, lançado na semana passada pelo Ministério do Turismo, trará um grande incremento ao setor. Com a medida, a previsão é de que sejam injetados R$ 1,4 bilhão na economia do país em dois anos.

Para o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, a exigência de visto de entrada é a barreira mais importante ao crescimento do turismo estrangeiro em qualquer país.

“Hoje, o turismo representa cerca de 9% do PIB [Produto Interno Bruto] brasileiro. Números dos técnicos do WTTC (da sigla em inglês para Organização Mundial de Turismo e Viagens) indicam que, conforme vão diminuindo as restrições ao visto de entrada, os países podem apresentar um crescimento de 5% a 25% em arrecadação”, esclarece o executivo.

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), a facilitação de viagens pode gerar um aumento de até 20% no fluxo entre os destinos.

. Maiores emissores de turistas

A medida atinge primeiramente esses quatro países por serem estratégicos, quando se fala em número de emissores e gastos em viagens. Em 2016, 849 mil turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão vieram ao Brasil; o que corresponde a 15% do total de 6,6 milhões de estrangeiros que estiveram no País no ano passado. Eles deixaram R$ 539 milhões na economia nacional.

Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, houve no País uma exceção temporária na política de reciprocidade diplomática para viajantes desses quatro países. A experiência representou aumento de 55,31% no número de estrangeiros, com origem nos países beneficiados, em relação ao mesmo período de 2015. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, 82% desses turistas afirmaram que a dispensa do visto facilitaria um retorno ao Brasil.

. Política de Vistos:

O Brasil adota uma política de concessão de vistos com base no princípio da reciprocidade. Isso significa que pessoas dos EUA, Canadá, Austrália e Japão, países que exigem vistos de cidadãos brasileiros para entrada em seus territórios, também necessitam de autorização para viajar ao Brasil. O visto eletrônico tem como objetivo facilitar a entrada desses turistas em terras brasileiras. Posteriormente, a iniciativa deverá se estender para Arábia Saudita, Qatar, Índia e China. Atualmente, o Brasil possui entendimentos bilaterais sobre isenção de vistos com cerca de 90 países.