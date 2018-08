Americanos tentam atrair investidores brasileiros

As palestras ocorreram em Brasília (21) e Goiânia (22), onde profissionais explicaram os diferentes vistos que permitem imigrar legalmente aos EUA

A Hayman-Woodward PLLC, escritório de advogados líder em imigração e consultoria empresarial em Washington-DC, realizou recentemente uma série de palestras informativas e consultas individuais sobre os temas para possíveis clientes no Brasil. Os eventos ocorreram em Brasília (21) e Goiânia (22), onde a firma compartilhou a experiência sobre os diferentes programas de visto que permitem imigrar legalmente aos EUA, incluindo o EB-1A e EB-2. Essas categorias de visto podem resultar na residência legal permanente (green card) e têm atraído investidores que desejam iniciar uma nova vida nos EUA.

Através de sua história, a Hayman-Woodward tem se destacado na divulgação dos benefícios proporcionados pelos vistos EB-1A e EB-2 NIW. Essas categorias de vistos têm atraído o interesse de pessoas com qualificações especiais em suas profissões e cuja presença nos EUA contribuiria para o mercado de trabalho. Atualmente, os EUA enfrentam a escassez na mão-de-obra nas áreas de Saúde, Ciência, Engenharia, Tecnologia, Direito, Educação e etc.

“Os EUA oferecem oportunidades bastante diversas à profissionais com educação sólida, experiência comprovada e talentos diferenciados em suas áreas de atuação. Entretanto, muitas pessoas com excelente currículo acadêmico e profissional pensam que não qualificam para uma expatriação. A maioria das pessoas simplesmente não tem conhecimento dos 187 tipos diferentes de vistos, muitos deles permitindo a aquisição do green card e, consequentemente, imigrar aos EUA”, disse Leonardo Freitas, sócio da Hayman-Woodward.

“Durante os eventos, nós também tivemos a oportunidade sobre investimentos no exterior. Especialmente, nesse momento particular de incerteza política e econômica nos Brasil, quando realocar negócios para países em contínua expansão como os Estados Unidos pode ser crucial para um planejamento empresarial de sucesso”, acrescentou Freitas.

Através der uma série de consultas individuais no Brasil para indivíduos e empresas que buscam se transferir para os EUA, a firma continua a solidificar a sua presença no exterior e se posiciona como um dos escritórios de advocacia de mais prestígio junto a clientela estrangeira.