Amigas brasileiras inauguram boutique em Newark

A Moda Rosa Chiclet é especializada em roupas e joias semipreciosas vindas diretamente do Brasil

O último sábado (9), marcou para as sócias Luana Vieira, natural de Aracajú (SE), e Tatiana Antunes, natural de Belo Horizonte (MG), ambas residentes no bairro do Ironbound, em Newark, como o início da conquista do Sonho Americano. Após muita luta e perseverança, as duas brasileiras inauguraram a boutique Moda Rosa Chiclet, na 20 Wilson Avenue.

Na noite de terça-feira (12), Luana, que vive nos EUA há 2 anos, relatou à equipe de reportagem do BV a luta para superar a depressão sofrida em decorrência de um assalto, a rotina árdua das imigrantes que limpam casas e a responsabilidade de cuidar dos filhos de terceiros como babá. Ela detalhou que desde os 12 anos trabalhou com vendas e, já na idade adulta, foi supervisora de uma corretora de imóveis em seu estado onde administrava 27 profissionais, antes de imigrar para os Estados Unidos.

Já nos EUA, ainda trabalhando como babá, ela investiu uma determinada quantia que havia conseguido juntar e tornou-se representante da Rommanel, uma fabricante brasileira de joias semipreciosas e que atua há mais de 30 anos no mercado. Em pouco tempo, Luana divulgava os produtos que vendia através do telefone, Facebook e Whatssup. Até que um dia Tatiana, que também vive nos EUA há 2 anos, tornou-se sua cliente.

“Ela havia me encomendado umas joias para um compromisso em que não podia faltar, mas houve um atraso na entrega e, então, ela teve que sair correndo que nem uma louca pela Ferry Street para comprar outras joias. Posteriormente, eu liguei para ela desculpando-me e perguntei se ela ainda queria as joias. Ela me respondeu que sim”, relatou Vieira.

“Então, logo de início percebi que se tratava de uma pessoa séria e determinada e aí ela se tornou minha cliente”, acrescentou. Ela detalhou que as joias semipreciosas da Rommanel têm garantia de uso normal de 2 anos e os preços variam de US$ 15 a US$ 1 mil, portanto, acessível a qualquer faixa de renda. Nos EUA, a empresa possui um escritório de representação na Flórida.

Com o passar do tempo, Luana, que vendia joias e cuidava de crianças, tornou-se cliente de Tatiana, que limpava casas e vendia roupas brasileiras, e vice-versa. O relacionamento comercial deu tão certo que ambas planejaram abrir uma loja no Ironbound e unir a clientela já formada.

“A Tati é determinada e tem uma personalidade muito forte e eu sou mais branda, de conversar, então, acho que a gente se completa”, disse Vieira, que também é popularmente conhecida como “Lu Rommanel”.

Após cerca de 5 meses de planejamento e sondagens, a boutique Moda Rosa Chiclet se tornou uma realidade. A loja é especializada em roupas e acessórios masculinos, femininos, adolescente, infantis e bebês vindos diretamente do Brasil. As sócias também atendem clientes em outros estados e fazem entregas em todos os Estados Unidos.

“As pessoas, às vezes, têm receio porque acham que loja brasileira é muito caro, mas o nosso diferencial é justamente a qualidade e o preço. A gente quer conquistar os clientes, pois não adianta eles comprarem uma vez e não retornarem. Nós queremos estabelecer a relação amigo/cliente”, concluiu Luana.

A boutique Moda Rosa Chiclet fica localizada na 20 Wilson Avenue, no bairro do Ironbound, em Newark