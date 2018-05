Amigos criam fundo em homenagem a brasileiro morto em NY

O estudante João Souza foi assassinado a facadas no quarto de seu dormitório, na Binghamton University

Na segunda-feira (15), um mês exato depois que João Souza, de 19 anos, calouro da Binghamton University (SUNY-BU), foi morto a facadas no quarto de seu dormitório, o colega de universidade Michael M. Roque, de 20 anos, foi indiciado por homicídio em 2º grau. Caso seja considerado culpado, o réu poderá ser condenado entre 25 anos de detenção e prisão perpétua. Roque é acusado de causar intencionalmente a morte do estudante brasileiro, que fatalmente esfaqueado na noite de 15 abril no dormitório Windham Hall, na região de Upstate New York, segundo o indiciamento. Os promotores públicos não revelaram ao público o motivo do homicídio.

. Campanha beneficente:

Em 18 de abril, a T. Warren Goz, amiga de João, moradora em Port Chester (NY), lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/joao-souza-parents-and-family; cujo objetivo é angariar US$ 50 mil. A verba arrecadada será usada para as despesas com o funeral e sepultamento do estudante, assim como a criação de um fundo de ajuda a crianças pobres brasileiras que desejam treinar futebol. Até à tarde de terça-feira (22), haviam sido angariados US$ 45.849.

“Este fundo é para homenagear a memória de João Souza, que foi assassinado cruelmente em 15 de abril de 2018, quando estava na faculdade na SUNY Binghamton. João era um grande amigo para muitos, o seu calor e a maneira como ele se conectava com as pessoas fará terrivelmente falta. O propósito original desse fundo era ajudar a família a pagar pelas despesas associadas a essa tragédia. A família expressou que o dinheiro arrecadado será doado a um fundo em homenagem ao João para ajudar crianças carentes no Brasil que sonham em jogar futebol, esporte que trouxe tanta alegria ao João em sua curta vida. A família acha que esse fundo honraria a memória de João ajudando os outros a fazer o que ele mais amava. Mais detalhes sobre o fundo específico serão fornecidos em breve”, diz a postagem no GoFundMe.com