Amigos fazem campanha para brasileira assassinada em MA

Chocados com a tragédia, brasileiros se mobilizam e lançam campanha beneficente online no GoFundMe.com

A morte brutal de Cleucilene Alves da Silva, de 41 anos, natural do município de Açucena (MG), moradora em Worcester, abalou a comunidade brasileira em Massachusetts. Este foi o 3º homicídio resultado de violência doméstica nos últimos 2 meses. A vítima teria sido morta a facadas pelo ex-companheiro dela, Antônio Lucas, de 40 anos, conhecido popularmente como “Neguinho”. A brasileira, que trabalhava na limpeza de casas, e o acusado, que trabalhava na jardinagem, residiam na mesma casa onde ocorreu o crime bárbaro.

Na audiência preliminar ocorrida na segunda-feira (3), Antônio Lucas teve o pedido de fiança feito pelo advogado de defesa negado pelo juiz responsável pelo caso.

. Campanha beneficente:

No sábado (1), amigos de Cleucilene iniciaram no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/qrkqu-todos-por-cleo; cujo objetivo é angariar US$ 25 mil para as despesas com o velório e sepultamento da brasileira. Até a tarde de quarta-feira (5), haviam sido arrecadados US$ 5.180.

“Cleucilene Alves da Silva, mas para muitos ela era simplesmente nossa querida ‘Cleo’, um pessoa linda nativa de Açucena, cidade pequena de Minas Gerais. Com esperança no coração, algo que todos podemos relacionar, ela decidiu tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, deixando seus dois filhos no Brasil 14 anos atrás. Lutadora, ela conseguiu finalmente reunir com um de seus filhos, Lucas, um ano atrás. Graças ao seu esforço implacável, Lucas agora mora nos Estados Unidos e desfruta o sonho que ela sempre teve para sua pequena família.

Uma mulher de fé, uma mãe dedicada e uma amiga fiel, ela era capaz de ver bem em todos e tudo. Seu entusiasmo e positividade eram contagiantes, ela simplesmente amava a vida e tinha grandes sonhos para ela e seus lindos filhos; Lucas Getúlio da Silva, 21, e Philipe Getulio da Silva, 18.

Na noite de sexta-feira, no dia 31 de maio de 2019, um ato indescritível de agressão tirou sua preciosa vida. Cleo tornou-se outra vítima da violência doméstica. Sua vida foi tomada com brutalidade. A comunidade brasileira tremeu com essa notícia trágica e inacreditável. Estamos todos ainda tentando entender e aceitar sua partida abrupta. Como comunidade, temos o dever de nos unir e ajudar sua família com todo o apoio de que precisam. Sendo jovem e cheia de vida, Cleo e seus filhos não esperavam e nem planejavam tal evento. Um funeral neste país é dispendioso, mas podemos aliviar algum peso com doações para a família, a fim de honrá-la adequadamente. Qualquer coisa que você poder doar será muito apreciada. Obrigado pelo seu apoio e que Deus possa abençoar a todos vocês!” Diz a postagem no GoFundMe.com.