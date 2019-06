Amigos fazem campanha para brasileira atropelada por caminhão na Austrália

Ariane Gomes Monticeli da Silveira foi atingida pelo veículo quando seguia para o café onde trabalhava, na região de Sydney, Austrália

Na manhã de 3 de maio, a atleta e estudante Ariane Gomes Monticeli da Silveira, de 36 anos, moradora em Sydney, Austrália, foi atropelada por um caminhão quando seguia para o café onde trabalhava. A brasileira sofreu vários ferimentos e fraturas, especialmente na cabeça. O motorista do veículo fugiu do local do acidente e não socorreu a vítima.

Silveira é ex-triatleta profissional, com várias medalhas conquistadas ao longo da carreira, mas se aposentou em 2017 ao ser pega no exame de “doping”. Após superar a depressão profunda provocada pelo incidente, com a ajuda de familiares, amigos e profissionais, ela decidiu viver no exterior.

. Campanha beneficente:

Na terça-feira (4), a amiga da ex-atleta, Renata A. Farah, também residente na Austrália, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/help-support-ariane-in-her-recovery; cujo objetivo era angariar AU$ 30 mil. Até a manhã de sexta-feira (7), haviam sido arrecadados AU$ 31.067.

“Ariane é brasileira e mora em Sydney. Ela estava indo para o trabalho na manhã de 3 de maio, quando foi atropelada por um caminhão. Ela não se lembra do acidente, apenas de quando o caminhão passou por cima de sua cabeça e sua última lembrança foi colocar o braço sobre o rosto. Ela chegou ao hospital e os médicos não puderam reconhecer se ela era homem ou mulher. Ela teve 22 ossos quebrados, uma fratura exposta no cotovelo, escápula e uma grave fratura no rosto.

Ela acordou do coma alguns dias depois e a polícia ainda está trabalhando nos detalhes do acidente, pois o motorista do caminhão não parou para ajudá-la. Ariane é ex-triatleta profissional, uma pessoa ativa, resiliente, bonita e inspiradora. Ela está estudando na Austrália e trabalhando em um café, como a maioria dos estudantes para ganhar a vida enquanto no exterior.

O seguro do governo está apoiando-a para cobrir parte dos custos do hospital, mas ela não pode trabalhar. Ela está ganhando AU$ 400 de seguro por semana, o que não é suficiente para cobrir os custos de aluguel, moradia (comida, contas, transporte) e escola. Ela precisa de ajuda financeira porque não pode ir trabalhar e precisa ter paz de espírito para se recuperar bem e plenamente.

Ela está muito positiva sobre a situação e está tirando todas as lições de um incidente tão trágico que poderia ter tirado sua vida. Ela não pode viver sozinha, porque ainda sofre de problemas de visão, rosto e está com os movimentos limitados nos braços. Mas principalmente tem que ter um cuidado extremo com a lesão de sua cabeça.

Sua doação, de qualquer quantia, fará a diferença na vida de Ariane. Desta forma, ela poderá recuperar com a tranquilidade de poder cobrir todos os seus custos e tratamentos de saúde adicionais durante os próximos 6 meses. Até que ela se recupere totalmente e esteja pronta para viver sua vida ao máximo!

Tenho certeza de que ela apreciará sua ajuda e reconhecerá cada um de vocês nessa jornada desafiadora. “Sozinho nós fazemos tão pouco, juntos nós fazemos muito mais”, postou Renata A. Farah no GoFundMe.com.