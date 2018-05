Amigos fazem campanha para brasileira que luta contra câncer em NJ

Vanessa Emmerick foi diagnosticada com um câncer de mama agressivo

Na sexta-feira, 1 de junho, às 7:00 pm, no Portuguese Club, em South River, será realizado um jantar beneficente em prol de Vanessa Emmerick, natural de Nova Friburgo (RJ), moradora em South River, que luta contra um câncer de mama agressivo. O evento será animado pelo DJ Experience e toda a verba arrecadada será utilizada para pagar as despesas hospitalares da brasileira. Os ingressos custam US$ 60 (adultos) e US$ 30 (Crianças entre 3 e 12 anos) e podem ser adquiridos através da Sandra Nielsen, tel.: (908) 227-2898, ou pessoalmente no Hebrews Café, na 56 Ferry Street, também em South River. Os ingressos estarão disponíveis à venda a partir de sábado (5). O Portuguese Club fica localizado na 100 John Street, na mesma cidade.

O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve nos seios. Todo câncer é caracterizado por um crescimento rápido e desordenado de células. Quando as células adquirem características anormais, células dos lobos mamários, células produtoras de leite ou dos ductos por onde é drenado o leite, podem causar uma ou mais mutações no material genético da célula. Esta doença acontece quase exclusivamente em mulheres, porém existem casos de homens com câncer de mama também.

Algumas mutações possuem a capacidade de fazer com que uma célula apenas se divida, mas não tenha a capacidade de invadir outros tecidos, estes são chamados de tumores benignos ou não cancerosos. Para uma célula ser considerada cancerígena é necessário que ocorram mutações no material genético de uma ou mais células e estas adquiram a capacidade não só de se dividir, mas também de evitar a morte celular. Este seria o ciclo normal de vida de qualquer célula do organismo, contudo quando elas invadem os tecidos adjacentes, a doença se instala. É necessário ficar atento aos sintomas, fazer o check-up anual para os exames preventivos e fazer o tratamento assim que a doença for descoberta.

“Meus amigos, precisamos da ajuda de todos! Vamos ter um jantar beneficente no Clube Português de South River, organizado pela Sandra Nielsen, e contamos com o apoio de todos! Juntos em ajuda a Vanessa. Ajudar alguém que precisa de nós neste momento muito difícil da sua vida. Vanessa é uma jovem que foi diagnosticada com um câncer de mama muito ativo há cerca de 8 meses e sem tempo se espalhou por todos os órgãos e a coluna vertebral. Ela precisa da nossa ajuda! Esperamos vê-lo lá!”, circula o convite no Facebook.

