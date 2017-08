Amigos fazem campanha para brasileiro acidentado no trabalho

O almoço beneficente de Jeferson dos Santos acontecerá na Igreja O Bom Pastor

Será realizado no domingo (6), às 12:00 pm, um almoço beneficente em prol de Jeferson dos Santos, que sofreu um acidente no trabalho e, portanto, necessita de ajuda. O evento acontecerá na Igreja O Bom Pastor, na 780 Kearny Avenue, em Kearny. Os ingressos custam US$ 15, crianças até 5 anos não pagam e podem ser adquiridos na sede do Mantena Global Care, na 294 Ferry St., tel.: (973) 344-1644.

. Outras campanhas beneficentes:

Após sofrer falência renal no estágio 5 e ser submetido à duas cirurgias cardíacas de peito aberto, Mane Souza, residente na cidade de White Plains (NY), pediu a ajuda da comunidade durante o período de convalescência. Na quinta-feira (13), foi criada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/kidney-stage-5-heart-failure, cujo objetivo é angariar US$ 25 mil. Até a tarde de sábado (5), haviam sido arrecadados US$ 170.

“Falência renal em estágio 5, duas cirurgias cardíacas, sem mencionar o stress mental decorrente de todos esses problemas, eu preciso de todas as formas de ajuda espiritual, física, monetária para o meu aluguel, alimentação e necessidades diárias. Caso o seu coração seja tocado, por favor, se você puder ajudar, qualquer coisa mesmo ajuda, não importando o tamanho. Muito obrigado e que lhe abençoe”, foi postado no GoFundMe.com.

Vários outros brasileiros que enfrentam problemas de saúde também recorreram ao GoFundMe.com em busca de doações. Recentemente, amigos e familiares de Luciney Carvalho, de 53 anos, natural de Vitória (ES), lançaram a campanha beneficente: https://www.youcaring.com/lucineycarvalho-889999, cujo objetivo é angariar US$ 8 mil. Até à tarde de sábado (5), haviam sido arrecadados US$ 2.445. Luciney é filho de Yolanda Costa Carvalho e do finado Paulo de Carvalho.

No domingo (30), Laryssa Monteiro lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: goo.gl/RxHDUk, cujo objetivo é angariar US$ 5 mil para arcar com as despesas de velório e sepultamento de Rudolph Sheldon Martins Reis, de 26 anos. Até a tarde de sábado (5), haviam sido doados US$ 4.030. Ele era filho de Seldo Ramos e Maria Lúcia dos Reis, também já falecida, e estudou em Somerville (MA), segundo o obituário.