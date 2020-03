Amigos fazem campanha para brasileiro na luta contra câncer raro

Gilson, morador na Virgínia, foi diagnosticado com “Mieloma Múltiplo” que se alastrou para os ossos e coluna vertebral

Recentemente, o imigrante Gilson (o sobrenome não foi citado), morador na Virgínia, foi diagnosticado um Mieloma Múltiplo, ou seja, um câncer que afeta originalmente a medula óssea. Este quadro se caracteriza pelo aumento do número de plasmócitos, um tipo de célula que produz imunoglobulina, proteína que participa de nosso sistema de defesa. Embora a causa exata não seja conhecida, sabe-se que o mieloma múltiplo começa com plasmócito paranormal na medula óssea (um tecido macio, produtor de sangue, que preenche o centro da maioria dos ossos). Esta célula anormal, então, começa a se multiplicar. O brasileiro é casado e tem uma filha e está sendo submetido a tratamentos quimioterápico e radioterápico na luta contra a doença.

. Campanha beneficente:

As internautas Vera Kramer, Sabrina Henriques e Maritza Martin, entre outros amigos, também residentes na Virgínia, organizaram no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/teqpz3-25000; cujo objetivo é angariar US$ 25 mil, que serão usados para ajudar financeiramente Gilson e a família dele. Até à tarde de terça-feira (17), foram arrecadados US$ 4.235.

“Queridos amigos e familiares, infelizmente, o nosso amigos Gilson e a sua família estão passando por um momento muito difícil com um problema sério de saúde dele. O Gilson descobriu recentemente um câncer de sangue que se alastrou para os ossos e a coluna (vertebral), chamado ‘Mieloma Múltiplo’. Agora, eles estão com o processo de radioterapia e quimioterapia que será feito com muita rapidez para assim evitar que as células cancerígenas se multipliquem.

A família necessita de ajuda para cobrir as despesas médicas e pessoais neste difícil processo e agradece imensamente a generosidade de todos. Qualquer ajuda é bem vinda! Muito obrigada”, diz a postagem no GoFundMe.com.