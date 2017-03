Amigos fazem campanha para brasileiro que morreu de câncer

Rodrigo Daleprane estava internado no Boston Medical Center (MA) e faleceu 12 dias após ter sido diagnosticado com a doença

Na terça-feira (14), Rodrigo Daleprane, de 40 anos, natural do Rio de Janeiro, morador em Everett (MA), perdeu uma rápida luta contra o câncer de fígado. Após sentir-se mal, ele foi diagnosticado com a doença e veio falecer 12 dias depois, no Boston Medical Center. Rodrigo era formado em Enfermagem no Brasil e, ainda na infância, mudou-se para o município de Santa Maria de Jetibá (ES). Ele imigrou para os Estados Unidos em agosto de 2015 e casou-se com Claudeti Simoura, em julho de 2016. Ele trabalhava com pintura.

“Como esposa de Rodrigo, fica aqui muita gratidão por (ele) ter feito parte da minha vida, apesar de tão pouco tempo juntos. (Eu) posso dizer que (ele) foi (um) anjo conectado a mim para ser benção, eu entendo que Deus faz as coisas certas na hora certa porque Ele é Deus. Que nós entendamos através da vida de Rodrigo que a vida é um sopro e, sendo assim, devemos viver cada momento com intensidade como se fosse o último. Muito obrigada por tudo! Um dia nos encontramos na eternidade!” Disse a Claudeti em homenagem ao marido, no jornal Brazilian Times.

Os sinais e sintomas do câncer de fígado, muitas vezes só aparecem em estágios mais avançados da doença, mas, às vezes, eles podem aparecer mais cedo. Os sinais e sintomas do câncer de fígado podem incluir: Perda de peso, falta de apetite, sensação de plenitude na parte superior do abdome, após uma refeição leve, náuseas, vômitos, febre, fígado aumentado, baço aumentado, dor abdominal, inchaço ou acúmulo de líquido no abdome, coceira, icterícia (pele e mucosas amareladas), veias da barriga dilatadas e visíveis através da pele e agravamento da hepatite crônica ou cirrose.

. Campanha beneficente:

Amigos iniciaram no website YouCaring.com a campanha beneficente: https://www.youcaring.com/dalepranefamily-776324, cujo objetivo é angariar US$ 12 mil para o velório e traslado do corpo de Rodrigo Daleprane, que será sepultado no Brasil. Até a tarde de sexta-feira (17), haviam sido angariados US$ 4.089 e mais de 2 mil compartilhamentos no Facebook.