Amigos fazem campanha para funeral de brasileiro em NY

Na madrugada de quinta-feira (10), Matheus B. dos Santos, de 26 anos, morador em Mount Vernon (NY), perdeu a luta para a dependência química. No mesmo dia, Bianka dos Reis iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/funeral-expenses-for-matheus; cujo objetivo é angariar US$ 15 mil para as despesas com o funeral e cremação do jovem. Até a tarde de sexta-feira (11), haviam sido arrecadados US$ 10.359.

“Nota de Falecimento: É com muito pesar que informamos o falecimento de Matheus dos Santos, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, dia 10 de Outubro de 2019. Matheus foi um filho, irmão, tio e amigo, querido e amado por muitos.

Matheus, um rapaz sonhador que acreditava e lutava por uma vida melhor, foi o fundador do “Upstairs” da Igreja CANY-MV, um grupo de jovens que se reúne com o propósito de buscar a presença de Deus e ali ele passou alguns dos melhores momentos de sua vida.

Matheus travou uma árdua batalha e teve sua vida ceifada pelo vício. Nosso coração está sangrando, mais que a trajetória do Matheus não tenha sido em vão, que ela possa estar ensinando aos jovens que as “drogas” não são a saída, que possamos buscar mais de Deus e entender que um “ato” momentâneo pode custar a vida e a eternidade. Jovens, não se envergonhem em pedir ajuda, não se preocupem com as opiniões alheias.

Diante da dor e do sofrimento que a nossa família está passando, gostaríamos de contar com o carinho e a ajuda da comunidade para que possamos arcar com as despesas funerárias. Desde já agradecemos pela ajuda e pelas orações de todos. Que Deus os abençoe”, postou Bianka no GoFundMe.com.

. A dependência química vitimou outro brasileiro:

Em 8 de fevereiro desse ano, um outro brasileiro morreu de overdose de drogas na região do MetroWest, Massachusetts. O nome da vítima não foi divulgado para que fosse mantida a privacidade da família e amigos. As informações foram do blogger Jehozadak Pereira.

Ao longo de 2018, pelo menos 3.163 pessoas morreram de overdose no Estado Jardim. O índice é mais alto que a população da cidade de Saddle River, mais que o número de alunos da Universidade St. Peter’s em Jersey City, mais que as pessoas mortas pela gripe, homicídios, acidentes de carro e suicídios em 2016 juntos.

Os números astronômicos são na maioria o resultado da crise nacional e estadual do abuso no consumo de drogas derivadas do ópio, que resultou na morte de mais de 40 mil pessoas em todos os EUA em 2017. O impacto causado pelo problema vem sendo discutido há vários anos. New Jersey prometeu a liberação de milhões de dólares em verba no combate à crise. Narcan, um antídoto capaz de anular os efeitos do ópio em casos de overdose, salvou mais de 15 mil vidas em 2018 e, ainda assim, o número de casos fatais ainda aumenta. No ano passado, o índice de morte por overdoses no Estado Jardim bateu o recorde pelo 4º ano consecutivo, ou seja, é 4 vezes mais alto que há 1 década. Os dados foram colhidos pela Procuradoria Pública Estadual.

“Eu acho que nós devemos reconhecer que, infelizmente, todos os nossos esforços não estão tendo o impacto que ainda queremos ver”, disse o Promotor Público Gurbir Grewal. “Isso não significa que paramos. Eu estou otimista que estejamos nos movendo na direção certa. Eu tenho que estar”.

. Serviço fúnebre:

A família do Matheus informa que o velório será realizado no sábado, 12 de outubro, na Riverside Memorial Chapel. O serviço fúnebre terá início às 11:00 am e terminará às 2:00 pm, seguido de cremação com a presença somente de familiares. Além disso, haverá um culto à 1 da tarde. Endereço: 21 West Broad St., Mount Vernon (NY).