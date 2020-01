Amigos fazem campanha para funeral de jovem brasileira na Geórgia

A adolescente Gabriella Caily Fernandes tinha 16 anos e faleceu no último 27 de dezembro

Na segunda-feira (30), o internauta Roque Marinho, morador em Marietta (GA), iniciou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/gabi-rest-in-peace; em nome de Gabriella Caily Fernandes, de 16 anos, que faleceu em 27 de dezembro. Até a tarde de quinta-feira (2), haviam sido arrecadados US$ 11.638 que serão utilizados para a despesa com o funeral da jovem. Ela deixou a mãe, Isa, o pai, Thiago, o irmão, Caleb, e duas irmãs menores, Isabella e Laura. O motivo do falecimento prematuro não foi divulgado.

“Caros amigos e colegas, é com imensa tristeza que informamos sobre a morte de nossa amada Gabriella (Gabi) Caily Fernandes, ocorrida em 27 de dezembro. Gabi tinha apenas 16 anos e sua morte repentina chocou toda a nossa comunidade brasileira e amigos em geral. A mãe de Gabi, Ísa, seu irmão, Caleb, e seu pai, Thiago, ainda estao sem saber como lidar com essa perda. As duas irmãzinhas de Gabi (Isabella e Laura) ainda não perceberam que a irmã delas se foi.

Gabi também era amada por todos seus parentes, e amigos que ainda tentam entender a perda de alguém tão jovem e que tinha toda a sua vida pela frente. Nós sabemos que nada pode preencher o imenso vazio que ela deixa em nossos corações, mas estamos tentando diminuir o ônus financeiro sobre esta família, e por isso, formamos esta campanha para arrecadar algum dinheiro para o funeral e outras despesas imediatas. Com este esforço, esperamos que dinheiro seja a última coisa que esta família tenha que pensar durante este momento tão doloroso. Nosso objetivo é arrecadar US$ 25 mil para ajudar a aliviar o impacto financeiro.

A perda de Gabi será sentida profundamente por todos que a conheceram e que comtemplaram seu sorriso e amizade. Nós notificaremos a todos assim que soubermos sobre os servicos de funeral, mas, no momento, estamos dando à família todo o tempo que eles precisam para tomar decisões tão difíceis em meio desta tragédia. Por favor, contribua da maneira que puder, mas, acima de tudo, mantenha a família da Gabi em seus pensamentos e orações. Sinceramente, Debora Guimarães e Debora Cardis”, diz a postagem no GoFundMe.com.