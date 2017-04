Amigos fazem campanha para pastor vítima de AVC

Jezer apresenta melhoras, pois já respira sem a ajuda de aparelhos, abre os olhos, move-se um pouco, mas ainda não saiu do coma

Em 28 de janeiro desse ano, o Pastor Jezer, líder do grupo de jovens da Assembleia de Deus em Connecticut, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e entrou em coma a caminho do hospital. Após dar entrada no setor de emergência, ele foi operado e continua em coma. Atualmente, o líder religioso permanece internado na unidade Neuro ICU e foi submetido novamente a mais duas cirurgias: Uma traqueotomia e outra para a instalação de um tubo no estômago que será utilizado na alimentação do paciente.

Jezer é casado com Cristiane e o casal tem dois filhos: Daniella, de 13 anos, e Felipe, de 10 anos. A mãe do brasileiro, Shirlei Brodner viajou de Tampa (FL) para ficar com o filho e ajudar nas tarefas diárias.

O pastor apresenta melhoras, pois já respira sem a ajuda de aparelhos, abre os olhos, move-se um pouco, mas ainda não saiu do coma. Os médicos se preparam para liberá-lo, pois dessa forma ele poderá ser transferido para uma clínica de reabilitação. A despesa diária para a reabilitação é de US$ 500 e não inclui os remédios e os exercícios. Além disso, a clínica exige 1 mês adiantado de tratamento.

Os médicos ainda não sabem a severidade dos danos causados no cérebro de Jezer pelo AVC. Ele não tem seguro de saúde, portanto, a família deverá arcar com os custos da clínica e sessões de reabilitação.

. Campanha beneficente:

Em 23 de março, o internauta Gustavo da Silva, morador em Pompano Beach (FL), criou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/pastorjezer, cujo objetivo é angariar US$ 25 mil. Até a tarde de sexta-feira (14), já haviam sido arrecadados US$ 16.288.

“Olá pessoal, estamos quase atingindo a nossa meta e gostaria de agradecer a todos que tem nos ajudado! Muito obrigado! Estou passando aqui para dar alguns ‘updates’ do quadro de saude do Pr. Jezer. Ele ainda continua no estado de coma, pois ainda não responde a comandos. Vamos continuar orando pela vida dele e de sua família.

Estamos todos crendo no milagre; agindo Deus quem impedirá! Nós cremos em um Deus do impossível, amam! Não esqueçam de ajudar a compartilhar a sua página do GoFundMe.com e fazer a suas doações à esta família. Desde já agradeço a todos por toda a colaboração e suporte de todos! Que Deus Abençoe e que nunca falte nada em sua vida!” Diz a postagem no GoFundMe.com.