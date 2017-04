Amigos fazem campanha para sepultamento de brasileiro em MA

Jefferson da Silva lutava contra a leucemia e já havia sido submetido a três transplantes de medula óssea; sem obter sucesso

Comovidos com o falecimento rápido e prematura do jovem Jefferson da Silva, de 19 anos, morador em Lowell (MA), amigos lançaram no website GoFunMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/jeff-funeral. O objetivo é angariar US$ 20 mil para pagar as desespesas com funeral e sepultamento. A campanha foi iniciada por “Debbie Be A Donor” na quinta-feira (20) e até a tarde de segunda-feira (24) haviam sido arrecadados US$ 9.210.

Na noite de quarta-feira (19), Jefferson perdeu a longa e árdua luta contra a leucemia. Ele estava internado no Children Hospital & Dana Farbe e já havia sido submetido a três transplantes de medula óssea; sem obter sucesso. Ele morava com a mãe, Rosângela Madureira da Silva, o padrasto, Vinícius Coelho, e 3 irmãos, Bryan, Vinicius e Isaac da Silva, e foi aluno do Lowell High School. A avó materna, Suely Madureira, reside no Brasil e o avô, Wilson Madureira, já é falecido. Ele sonhava um dia ser ator.

Em sua página no Facebook, Rosângela Madureira da Silva, mãe do jovem, comunicou o falecimento e agradeceu a comunidade pelo apoio recebido durante as várias campanhas beneficentes realizadas em apoio a Jefferson. “Quero comunicar a todos vocês que Deus recolheu meu Jefferson, meu filho foi um guerreiro lutou muito pra viver. Eu gostaria de agradecer a todos que oraram pelomeu filho e pelas mensagens de carinho. Que Deus abençoe todos vocês. Me desculpem, eu não estou em condições de responder as mensagens que estou recebendo”, postou ela.

Após sentir dores de cabeça fortes, Jefferson Silva, de 19 anos, natural de Cuiabá (MT), morador em Lowell (MA), foi diagnosticado com leucemia. O jovem é o filho mais velho de Rosângela Madureira, e imigrou para os EUA pouco antes de completar dois anos. Ele vive com a mãe e mais 3 irmãos. As informações são do jornal Brazilian Times.

O velório de Jefferson da Silva aconteceu na segunda-feira (24), às 11:00 am, na McKenna-Ouellette D’Amato Funeral Home, na 327 Hildreth Street, em Lowell (MA). O sepultamento aconteceu no mesmo dia no St. Joseph Cemetery, na 96 Riverneck Road, Chelmsford (MA).